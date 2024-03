Video/ Italia Lettonia U21 (2-0) gol e highlights: la decidono Casadei e Fabbian (22 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ITALIA LETTONIA U21 (2-0): LA PARTITA

L’Italia U21 supera la Lettonia grazie alle reti siglate da Casadei e Fabbian. La compagine guidata da Nunziata resta in testa al girone e raggiunge quota 14 punti. La prima parte della prima frazione di gara è abbastanza equilibrata. Ndour ci prova con il destro, la sfera termina fuori di poco. Miretti la mette in mezzo, Reingolcs anticipa Gnonto e per un soffio non la mette nella sua porta. L’Italia alza i giri del motore e la sblocca. Zanotti in mezzo per il centrocampista del Chelsea Casadei che calcia al volo e la sblocca. Nel finale di tempo arriva la grande occasione per il raddoppio. Beks perde il pallone sulla pressione di Gnonto, Fabbian spreca.

Nella ripresa è ancora l’Italia a dettare il ritmo. Grandissima giocata di Miretti che supera tre avversari e calcia, palla sul palo. Gnonto per Ghilardi, la difesa della Lettonia respinge la minaccia. A circa dieci minuti dalla fine arriva il gol che chiude il match. Sponda di Esposito per il centrocampista del Bologna che con il sinistro non lascia scampo a Beks. Italia che ritornerà in campo martedì contro la Turchia.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ITALIA LETTONIA U21 (2-0): IL TABELLINO

Marcatori: 32′ Casadei (I), 79′ Fabbian (I)

Italia (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti (86′ Kayode), Ghilardi, Calafiori, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Miretti (67′ Esposito), Casadei (86′ Fazzini), Gnonto (86′ Oristanio). A disp.: Zacchi, Pirola, Ambrosino, Bianco, Coppola. All.: Nunziata

Lettonia (4-4-1-1): Beks; Novikovs, Reingolcs, Sliede, Maslovs; Rascevskis (84′ Zalelko), Vientiess, Melinks, Melkis; Puzirevski (57′ Lizunovs (65′ Melnis)), Vapne (84′ Anmanis). A disp.: Parfjonovs, Valmiers, Rekis, Krancmanis, Glaudans. All.: Basovs

Ammoniti: 22′ Reingolcs (L), 90′ Maslovs (L)

Arbitro: Sig. Philip Farrugia (MLT)

© RIPRODUZIONE RISERVATA