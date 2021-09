Video/ Italia Lituania (5-0): highlights e gol. Kean e Raspadori si prendono la scena

Dopo le difficoltà incontrate nelle gare con la Bulgaria e la Svizzera, l’Italia si sblocca contro l’avversario più abbordabile del gruppo C di qualificazione al mondiale del 2022 in Qatar. Allo stadio “Città del Tricolore” di Reggio Emilia gli azzurri travolgono la Lituania per 5-0 e consolidano il primato in classifica con 14 punti, approfittando inoltre del mezzo passo falso della Svizzera che a Belfast sbaglia un calcio di rigore con Seferovic e non va oltre lo 0-0 contro l’Irlanda del Nord. Torniamo quindi ad avere sei punti di vantaggio nei confronti degli elvetici e il prossimo scontro diretto in programma a novembre diventa ancora più importante, in caso di vittoria le porte alla fase finale sarebbero spalancate per noi.

Risultati qualificazioni Mondiali 2022, classifiche/ La Spagna c'è. Diretta gol live

Un passo alla volta ogni caso, a ottobre c’è la Nations League, altra competizione che ci darà l’occasione di allungare ulteriormente la striscia di risultati utili consecutivi arrivata a 37. Dovendo rinunciare a quasi tutti i big, il ct Mancini decide di affidarsi ai giovani, in particolare a Kean e Raspadori che nel giro di mezz’ora vanno a segno quattro volte: doppietta per l’attaccante della Juventus, non si può dire lo stesso per il centravanti del Sassuolo poiché il tiro che ha portato al raddoppio è viziato dalla deviazione di Utkus, senza la quale il pallone non sarebbe mai entrato in porta. A inizio ripresa arriva anche la cinquina con la firma di Di Lorenzo: quello che doveva essere solo un cross senza nemmeno troppe pretese si trasforma nella più beffarda delle conclusioni per il povero Setkus, unico incolpevole della disfatta lituana. La nazionale di Razanauskas si è resa pericolosa solamente nei primi secondi del match, su calcio piazzato, con il tentativo di Verbickas deviato in corner da Pessina, dopodiché in campo si è vista una sola squadra. Da segnalare inoltre il palo scheggiato da Castrovilli a pochi minuti dal novantesimo: ebbene sì, il passivo poteva essere ancora più severo per gli ospiti che se ne tornano in patria con le pive nel sacco.

ITALIA SI QUALIFICA/ Mondiali Qatar 2022: la Svizzera pareggia, Azzurri a +6

VIDEO ITALIA LITUANIA 5-0, LE DICHIARAZIONI

Domenica scorsa il ct Roberto Mancini era rabbuiato davanti ai microfoni e alle telecamere della RAI, stavolta invece il suo volto è molto più disteso e sorridente: “Nonostante le molteplici assenze i ragazzi hanno risposto nel migliore dei modi alla chiamata, bisogna ammettere che la Lituania non è una nazionale di grande spessore ma segnare cinque gol in una sola partita non è cosa da poco. Siamo tornati ad avere sei punti di vantaggio sulla Svizzera ma non dobbiamo cantare vittoria troppo presto, bisogna mantenere la calma perché la resa dei conti ci sarà a novembre con lo scontro diretto. Raspadori è pronto, fa parte del gruppo sin dall’europeo, è giovane e ha bisogno di giocare e fare esperienza. Stesso discorso per Kean, se continuerà a impegnarsi e lavorare seriamente avrà un grande futuro davanti a sé”. Moise Kean, autore di una doppietta, è stato uno dei grandi protagonisti della serata:

Diretta/ Irlanda del Nord Svizzera (risultato finale 0-0): sorridono gli... Azzurri

“Dovevo riprendermi questa maglia, indossarla dà sempre una grande emozione. Non è stato facile vedere l’Europeo in tv ma ho sempre fatto il tifo per i miei compagni che mi hanno accolto molto calorosamente quando sono tornato. Lavoro duramente ogni giorno per migliorare e diventare un punto fermo della nazionale. L’esperienza al PSG mi ha aiutato tantissimo perché per un anno ho giocato accanto a grandissimi campioni da cui ho imparato davvero molto. Ovviamente adesso penso solamente alla Juventus, non sarà semplice far dimenticare Cristiano Ronaldo ai tifosi”. La prima volta non si scorda mai, ne sa qualcosa Giacomo Raspadori: “Faccio ancora fatica a realizzare quanto accaduto stasera, segnare i primi gol in nazionale proprio qui a Reggio Emilia dove sono calcisticamente nato e dove sto tuttora crescendo. Peccato non sia arrivata la doppietta, sono contento per il risultato, potevamo fare qualche gol in più nella ripresa ma va bene così. Il ct mi ha detto di divertirmi e cogliere questa occasione, ho pensato a godermi il momento. Ora però devo tornare sui libri, a breve darò l’esame di anatomia”.

VIDEO ITALIA LITUANIA 5-0, IL TABELLINO

ITALIA-LITUANIA 5-0 (4-0)

ITALIA (4-3-3): Donnarumma (46′ Sirigu); Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Biraghi (46′ Calabria); Pessina, Jorginho (61′ Castrovilli), Cristante; Bernardeschi (62′ Scamacca), Raspadori, Kean (73′ Berardi). All. Roberto Mancini

LITUANIA (4-2-3-1): Setkus; Lasickas, Klimavicius (83′ Tutyskinas), Utkus (46′ Satkus), Slavickas (46′ Barauskas); Dapkus (46′ Megelaitis), Slivka; D. Kazlauskas, Verbickas, Novikovas; Dubickas (73′ Uzèla). All. Tomas Razanauskas.

ARBITRO: Craig Pawson (ENG).

AMMONITI: 72′ Klimavicius (L).

RECUPERO: 1′ pt, 2′ st.

MARCATORI: 11′ e 29′ Kean (I), 14′ aut. Utkus (I), 24′ Raspadori (I), 54′ Di Lorenzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA