Video/ Italia Moldavia (6-0) gol e highlights: la Nazionale “B” promossa

L’Italia fa un sol boccone della Moldavia e promuove a pieni voti gli elementi di quella che Mancini ha voluto provare come “squadra B”… ma non troppo nell’amichevole allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Dopo un iniziale fase di stallo, col i moldavi scesi in campo senza timori reverenziali, a sbloccare il risultato al 21′ ci ha pensato Brayan Cristante, che anticipa il portiere Koselev su cross di Bonaventura. Al 23′ è già raddoppio con un taglio di Biraghi per Ciccio Caputo che va a segno con un perfetto inserimento per scelta di tempi e precisione nella conclusione. Gli Azzurri colpiscono ancora alla mezz’ora con El Shaarawy, che riceve palla dopo una bella discesa di Lazzari e d’esterno batte Koselev. Il portiere moldavo poi subisce la beffa dell’autogol di Posmac, che nel tentativo irruento di anticipare Caputo infila la sua stessa porta, anche con una certa potenza. Poi a inizio recupero ancora Lazzari protagonista, l’esterno laziale scatta e supera con un pallonetto Posmac, la traiettoria diventa un facile assist per El Shaarawy che sigla così la doppietta personale. Nella ripresa comprensibilmente i ritmi calano, l’Italia trova comunque la sesta rete al 27′, bella discesa del neo entrato Grifo sulla sinistra e cross per l’accorrente Domenico Berardi, che fissa così il punteggio della goleada dell’Italia, che ha testato nel migliore dei modi molte alternative in vista della Nations League. VIDEO ITALIA MOLDAVIA (6-0): RIVEDI LA PARTITA

VIDEO ITALIA MOLDAVIA: LE DICHIARAZIONI DEL DOPOGARA

Roberto Mancini ha commentato così il 6-0 degli Azzurri alla Moldavia: “Nonostante abbiamo cambiato quasi tutti ci siamo divertiti, abbiamo giocato, la mentalità era giusta. Abbiamo avuto qualche problema di distanze all’inizio. Oggi abbiamo giocato in maniera diversa, abbiamo alzato i giocatori molto di più. È chiaro che sarà un match diverso rispetto all’Olanda. Se giochi così in fase offensiva hai l’opportunità di segnare molte occasioni. Tutti sono dei bravi ragazzi, El Shaarawy è lì perché se lo merita. È peccato che non sia tornato in Italia, gli avrebbe fatto bene. Cristante è stato bravo, Caputo ha debuttato e ha fatto gol, può essere felice. Lo stesso Berardi, Lazzari… Sono ragazzi per bene e bravi giocatori. Caputo è diverso da Ciro, forse non molto dal Gallo, anche se svaria di più, lavora molto per la squadra. Ciccio si muove bene negli spazi corti, c’è sempre in zona gol, come gli altri due del resto. Hanno fatto tantissimi gol nella loro carriera. Poi se continua così...” Proprio Ciccio Caputo ha espresso il suo orgoglio per l’esordio in maglia Azzurra: “Esordire con la maglia azzurra con gol dopo un percorso lunghissimo è il massimo. Sono contentissimo di quello che ho fatto e cercherò di continuare su questa strada. Penso che ognuno di noi abbia il proprio percorso. Forse in passato non sono riuscito ad esprimermi al massimo ma ho sempre provato a dare il meglio, poi da quando mi sono staccato dal Bari, di cui sono sempre stato grande tifoso, ho sempre fatto meglio.”.



