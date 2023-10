Video/ Italia Norvegia U21 (2-0) gol e highlights: bella vittoria per gli azzurrini (17 ottobre 2023)

VIDEO ITALIA NORVEGIA U21 2-0

L’Italia U21 batte la Norvegia grazie a Baldanzi, migliore in campo, ed Esposito. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Zanotti scende sulla fascia ma non riesce a mettere la sfera in mezzo. Baldanzi aggancia al limite e tira, la conclusione respinta dai norvegesi. Gulliksen calcia, tiro che non passa. Lancio per Bove, il giocatore della Roma sbaglia l’aggancio. Siamo giunti al quarto d’ora di gioco, gara che stenta a decollare. Prima occasione per l’Italia con Prati! Il centrocampista del Cagliari calcia da fuori area, SJoeng respinge la minaccia. Baldanzi! La sblocca l’Italia! Bove recupera la sfera e serve il trequartista dell’Empoli, dopo aver saltato un avversario supera anche Hjelde e spara in gol, bellissima giocata. Altra bella giocata di Baldanzi che mette in mezzo, Esposito per pochissimo non trova il tocco vincente. Ndour calcia da fuori area, tiro sballato. Pochi minuti alla fine della prima frazione, buona gara dell’Italia. Dopo due minuti di recupero il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi.

SECONDO TEMPO

Esposito! Raddoppia l’Italia dopo appena due minuti! Esposito di testa pesca Baldanzi che chiude il triangolo, girata del centravanti e gol. Si ferma Baldanzi, da capire le sue condizioni. Putroppo Baldanzi deve lasciare il campo. Al posto di Baldanzi c’è Oristanio. Oristanio ci prova su punizione, barriera superata e grande risposta del portiere avversario. Norvegia che sta provando a riaprirla, difende bene l’Italia. Hansen da ottima posizione, salva tutto Desplanches. Esposito aggancia e serve Oristanio che viene chiuso. Pochi minuti alla fine, per l’Italia tre punti importantissimi. Lancio lungo per Esposito che manca l’aggancio. Match che ormai non ha più nulla da dire, si attende solo il fischio finale. Fabbian per Miretti che imbuca per Kayode, si chiude la difesa avversaria. Termina il match.

IL TABELLINO

ITALIA U21: Desplanches S. (Portiere), Zanotti M. (dal 42′ st Kayode M.), Coppola D., Pirola L., Ruggeri M., Bove E. (dal 27′ st Fabbian G.), Prati M., Ndour C., Casadei C. (dal 27′ st Miretti F.), Baldanzi T. (dal 12′ st Oristanio G.), Esposito F. (dal 42′ st Calafiori R.). A disposizione: Ambrosino G., Bianco A., Guarino G., Zacchi G. (Portiere) Allenatore: Nunziata C..

NORVEGIA U21: Sjoeng M. (Portiere), Lovik M. (dal 32′ st Riisnaes M.), Opsahl H., Hjelde L. F., Zafeiris C., Gulliksen T. (dal 12′ st Oppegard F.), Arnstad K., Wolfe D., Schjelderup A. (dal 41′ st Nordas L.), Hansen-Aaroen I., Mvuka Mugisha J.. A disposizione: Aasgaard T., Holm O. T., Hopland N., Karlsbakk D. S., Roaldsoy A., Tangvik S. (Portiere) Allenatore: Jalland J..

Reti: al 25′ pt Baldanzi T. (Italia U21) , al 1′ st Esposito F. (Italia U21) .

Ammonizioni: al 39′ pt Coppola D. (Italia U21), al 7′ st Ndour C. (Italia U21), al 22′ st Bove E. (Italia U21), al 36′ st Fabbian G. (Italia U21), al 44′ st Pirola L. (Italia U21) al 6′ st Opsahl H. (Norvegia U21), al 14′ st Schjelderup A. (Norvegia U21).

