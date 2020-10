Video/ Italia Olanda (risultato 1-1): highlights e gol. Pellegrini e Van de Beek!

Due pareggi di fila per l’Italia in Nations League, due partite senza vittoria dopo questo 1-1 contro l’Olanda. Non capitava da un po’ agli Azzurri di Mancini, che ora devono inseguire la Polonia che ha preso la testa del girone. Gli Azzurri partono bene e passano in vantaggio al 16′: pallone pazzesco servito col contagiri da Barella, che dal versante di destra pesca l’inserimento centrale di Pellegrini, gran controllo e gol del vantaggio firmato dal centrocampista. L’Italia al 22′ ha l’occasione per il raddoppio con Immobile che calcia di potenza da posizione defilata sulla sinistra, trovando però la grande risposta di Cilessen che respinge. Al 25′ però Memphis Depay semina il panico nella difesa Azzurra, un rimpallo favorisce Van de Beek che, a due passi da Donnarumma, scarica sotto la traversa siglando il suo primo gol in carriera con la maglia dell’Olanda. L’Italia sbanda dopo il gol subito ma poi chiude in crescendo il primo tempo. Prima Spinazzola impegna Cillessen con una gran botta in diagonale, poi il portiere olandese deve deviare in angolo un colpo di testa di Pellegrini, a caccia della doppietta. Quindi al 41′ anche Bonucci arriva al colpo di testa che finisce di poco alto. Nella ripresa all’11’ Roberto Mancini opera un doppio cambio con Chiesa e Verratti che lasciano spazio a Kean e Locatelli, quindi al 13′ un errore di Hateboer manda alla conclusione Immobile, con Cillessen che riesce però di nuovo a neutralizzare. Nel finale di partita qualche scintilla tra le due squadre, ma il pareggio alla fine sembra il risultato più giusto per quanto prodotto dalle due squadre.

LE DICHIARAZIONI DEL DOPOGARA

Roberto Mancini resta fiducioso sulle possibilità di qualificazione dell’Italia alla final four di Nations League: “Hanno cambiato per la prima volta assetto tattico. L’Olanda è una squadra forte con giocatori forti e sapevamo che sarebbe stata dura. A volte ci sono i meriti degli avversari, può capitare. Non ci capitava da tanto tempo. E’ stata una gara combattuta, le occasioni più clamorose le abbiamo avute noi. Nel calcio in generale bisogna segnare. La prestazione è stata tosta, maschia. Vinceremo le prossime due e ci qualificheremo, Siamo stati felici di essere stati qui a Bergamo ma ci spiace non aver vinto. Siamo felici per i vari sindaci dei vari paesi della zona. E’ stata una bella serata“. Per l’Olanda ha parlato Hans Hateboer, giocatore dell’Atalanta in campo questa sera nel suo stadio: “Abbiamo vinto più duelli, facendo le scelte giuste in campo. Loro avevano meno tempo per giocare a pallone. Non è stata una nostra idea, ma del mister. Per noi era un modulo nuovo, durante la partita sentivamo come andasse sempre meglio. Avevamo autostima, poi c’è stato controllo. Con questo modulo possiamo giocare contro chiunque, l’importante è che le posizioni siano prese da qualcuno. È stato bellissimo giocare a Bergamo, io vivo qui, gioco qua. Grazie alla FIGC. Qui il virus ha colpito duro, per me è stato importante giocare qui. Ho sentito che l’ultima partita della Nazionale qui è stata giocata 15 anni fa”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO INTEGRALE DI ITALIA OLNADA (da raiplay.it)



© RIPRODUZIONE RISERVATA