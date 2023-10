Video/ Italia Polonia U20 (1-0) gol e highlights: Terracciano decide l’incontro! (13 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ITALIA POLONIA U20: LA PARTITA

Nel vivace inizio della partita tra le nazionali Under-20 di Italia e Polonia, il risultato rimaneva bloccato sullo 0-0, ma è stata Hasa dell’Italia a protagonizzare una brillante azione che ha catturato l’attenzione degli spettatori. Nonostante il punteggio iniziale, Hasa ha dimostrato un’eccellente abilità tecnica e visione di gioco nella sua azione, suggerendo una possibile minaccia per la difesa avversaria. La sua giocata ha aggiunto un elemento di entusiasmo al match, con gli spettatori che si sono entusiasmati per la creatività e la determinazione mostrate dalla giovane promessa italiana. Questi primi venti minuti hanno evidenziato l’equilibrio e l’intensità del confronto tra Italia e Polonia U20, anticipando una partita che prometteva emozioni e potenziali momenti di spettacolo.

Nei concitati ultimi venti minuti del primo tempo tra Italia e Polonia U20, l’Italia ha preso il comando del match con un vantaggio di 1-0, grazie alla rete di Terracciano. La squadra italiana ha saputo capitalizzare sull’opportunità, portandosi in vantaggio e mettendo pressione sulla Polonia. La rete di Terracciano ha rappresentato un momento chiave della partita, generando entusiasmo tra i tifosi italiani e suggerendo la possibilità di ulteriori emozioni nella seconda metà del match. Questo gol ha certamente contribuito a definire il carattere della partita e ha posto l’Italia in una posizione favorevole mentre si avvicinava all’intervallo. La tensione e l’aspettativa per il proseguimento della partita erano palpabili, alimentando l’entusiasmo degli spettatori.

VIDEO ITALIA POLONIA U20, IL SECONDO TEMPO

Nel vivace inizio dei primi venti minuti del secondo tempo tra Italia e Polonia U20, il risultato si manteneva sul 1-0 a favore dell’Italia. In questo contesto, Pagano è stato protagonista di un momento significativo, avendo un’occasione per aumentare il vantaggio della squadra italiana. L’azione di Pagano ha aggiunto un elemento di tensione e anticipazione alla partita, con gli spettatori in attesa di vedere se l’Italia sarebbe riuscita a capitalizzare su questa occasione. Il punteggio stretto ha reso ogni opportunità un momento cruciale, e la situazione rimaneva incerta mentre la partita entrava nella sua fase centrale. Questo periodo del secondo tempo ha contribuito a mantenere alto il livello di interesse per la partita, con gli appassionati che si chiedevano se la Polonia avrebbe potuto pareggiare o se l’Italia avrebbe consolidato il proprio vantaggio.

Italia e Polonia U20, il risultato finale si è mantenuto a favore dell’Italia con un punteggio di 1-0. Tuttavia, la Polonia ha avuto un’occasione d’oro per pareggiare il match con un tiro di Duda. La tensione nell’aria era palpabile mentre la Polonia cercava disperatamente di pareggiare il punteggio. Duda, con la sua abilità e determinazione, ha creato un’opportunità chiara per la sua squadra. Gli spettatori trattenendo il fiato, hanno assistito a un momento cruciale che avrebbe potuto cambiare il corso della partita. Nonostante gli sforzi della Polonia, l’Italia è riuscita a mantenere la sua porta inviolata, assicurandosi la vittoria per 1-0. La partita si è conclusa con un susseguirsi di emozioni e con la consapevolezza che la Polonia ha sfiorato il pareggio nei momenti finali.

ITALIA POLONIA U20, IL TABELLINO

ITALIA U20 (4-3-3): Palmisani, Missori, A. Dellavalle, Fontanarosa, Angori, Terracciano, Amatucci, D’Andrea, Montevago, Hasa. All. Bollini

POLONIA U20 (3-4-2-1): Kikolski, Misiak, Mattjewicz, Polak, Borowski, Neugebauer, Kozubal, Duda, Blachewicz, Majchrzak, Fornalczyk. All. Stepinski

MARCATORI: 41’ Terracciano

AMMONITI: Pagano, D’Andrea, Machowski, Neugembauer, Fornaizyz

