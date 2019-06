Video/ Italia Polonia U20 (1-0): highlights e gol, Pinamonti regala i quarti Mondiali

Ecco il video di Italia Polonia U20, partita valida per gli ottavi dei Mondiali 2019. Al Stadion GOSiR di Gdynia l’Italia U20 supera i pari età della Polonia per 1 a 0. Nel primo tempo gli azzurrini tentano subito di prendere in mano le redini del gioco ma sono i padroni di casa a farsi vedere per primi tramite un tiro di Zylla al 10′. La squadra del ct Nicolato ritorna a spingere grazie agli spunti di Pinamonti, quest’ultimo autore della rete del vantaggio al 38′: l’attaccante è impeccabile nel trasformare con un pallonetto il calcio di rigore concesso per il fallo di mano commesso da Steczyk. A ridosso dell’intervallo, Scamacca sfiora il raddoppia sparando largo al 44′. Nel secondo tempo i biancorossi provano a raggiungere il gol del pareggio attraverso diverse giocate interessanti ma disinnescate dagli ottimi interventi del portiere Plizzari, quando invece non terminano fuori dallo specchio della porta. La Polonia è pericolosa anche nel finale e chiude protestando nei minuti di recupero per un episodio dubbio a suo giudizio. Grazie a questa vittoria l’Italia accede ai quarti di finale del Mondiale Under 20 mentre i polacchi, padroni di casa del torneo, vengono eliminati.

VIDEO ITALIA POLONIA U20: LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerege come la partita sia stata sostanzialmente molto combattuta. Gli azzurrini hanno fatto loro il possesso palla con il 54% ma, in fase offensiva, nonostante il 16 a 12 nelle conclusioni totali, entrambe le squadra hanno collezionato 5 tiri nello specchio della porta a testa. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, l’Italia è stata la squadra più scorretta a causa del 15 a 11 nel computo dei falli commessi e l’arbitro spagnolo J. Manzano ha estratto il cartellino giallo per 4 volte ammonendo rispettivamente Stanilewicz da un lato, Esposito, Trippaldelli ed Alberico dall’altro.

IL TABELLINO

Italia-Polonia Under 20 1-0 (p.t. 1-0)

Reti: 38′ RIG. Pinamonti(I).

ITALIA: 1 Plizzari, 3 Tripaldelli, 4 Gabbia, 7 Frattesi, 9 Pinamonti, 11 Scamacca(69′ Capone), 13 Ranieri, 14 Bellanova, 15 Del Prato, 17 Lu. Pellegrini, 20 Sa. Esposito. All.: Paolo Nicolato.

POLONIA: 1 Majecki, 5 Szota, 6 Walukiewicz, 7 Makowski(59′ Kopacz), 9 Steczyk, 11 Bednarczyk, 13 Skoras, 15 Sobocinski, 16 Slisz, 18 Stanilewicz(76′ Puchacz), 20 Zylla. All.: Jacek Magiera.

Arbitro: J. Manzano (Spagna).

Ammoniti: 53′ Stanilewicz (P); 71′ Sa. Esposito (I); 74′ Tripaldelli (I); 90’+1′ Alberico (I).

