Video/ Italia Repubblica Ceca (4-0): gli azzurri vincono e convincono in amichevole

VIDEO ITALIA REPUBBLICA CECA (4-0): POKER AZZURRO!

Quattro gol nel video di Italia Repubblica Ceca. Gli highlights della partita amichevole tra gli azzurri e i cechi evidenziano tutta la superiorità della squadra di Mancini, che ottiene ottime indicazioni a pochi giorni dal debutto agli Europei. Al Dall’Ara di Bologna la Nazionale italiana si impone con due gol per tempo, mostrando un buon gioco ed una certa compattezza. Il primo tempo è caratterizzato dalla preoccupazione per Bonucci, che resta in campo nonostante il dolore al ginocchio. Poi c’è il bel gol di Ciro Immobile, che fulmina abilmente Pavlenka sul primo palo con la complicità di Celustka. La verve offensiva ceca non crea particolari problemi alla retroguardia azzurra, anche se Krmnecik prova quantomeno a rendersi minaccioso con uno spirito battagliero. L’Italia è più concreta e lo dimostra alla prima occasione quando Barella gonfia la rete con un tiro deviato da Boril. Nulla da fare per Pavlenka e raddoppio azzurro. Silhavy prova a mescolare le carte e inserisce Soucek e Schick all’intervallo, ma la musica non cambia. L’Italia continua a macinare gioco e va ad un passo dal tre a zero con una conclusione al volo di Chiellini, che sfiora soltanto il palo.

Roberto Mancini conferma il suo undici fino al sessantacinquesimo, quando finalmente decide di operare le prime sostituzioni. Passano appena un paio di minuti e l’Italia allunga il passo trovando il gol del tre a zero con Insigne, che sfodera un destro al bacio e mette in ghiaccio la vittoria. Gli azzurri, in pieno controllo, continuano a spingere con disinvoltura e trovano il poker, questa volta grazie a Domenico Berardi. L’attaccante del Sassuolo chiude definitivamente la sfida, mentre il commissario tecnico Mancini concede l’esordio assoluto in Nazionale a Raspadori, convocato proprio all’ultimo respiro. “I ragazzi ora devono stare tranquilli come han sempre fatto”, ha commentato Roberto Mancini al termine dell’amichevole contro la Repubblica Ceca. “La squadra ha ripreso da dove avevamo lasciato, abbiamo giocato contro una squadra forte, fisica. E’ stato un ottimo test. Sarà la formazione anti Turchia? C’è possibilità, sì”, riporta TMW.

VIDEO ITALIA REPUBBLICA CECA: IL TABELLINO

Italia (4-3-3): G. Donnarumma; Florenzi (87′ Toloi), Bonucci, Chiellini (64′ Acerbi), Spinazzola (64′ Emerson P.); Barella, Jorginho (64′ Cristante), Locatelli; D. Berardi (77′ Chiesa), Immobile (77′ Raspadori), L. Insigne. All. Mancini

Repubblica Ceca (5-4-1): Pavlenka; Coufal, Brabec, Celustka (46′ Zima), Boril; Kral; Masopust (61′ Sevcik), Darida (81′ Sadilek), Barak (46′ Soucek), Jankto (61′ Vydra); Krmencík (46′ Schick). All. Šilhavý

Arbitro: Lionel Tschudi (SUI)

Marcatori: 23′ Immobile, 42′ Barella, 63′ L. Insigne, 74′ D. Berardi

