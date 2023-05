Video/ Italia Repubblica Dominicana U20 (3-0) gol e highlights: ottavi azzurri (Mondiale U20, 27 maggio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ITALIA REPUBBLICA DOMINICANA U20 (3-0): LA PARTITA

L’Italia vince e convince, strappando il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali U20, al termine di questa gara valida per la terza ed ultima giornata della fase a gironi. Allo Stadio Malvinas Argentinas gli Azzurri strapazzano una Repubblica Dominicana sterile, che chiude a 0 punti in classifica e che nell’arco dei 90 minuti di gioco non riesce mai a creare pericoli seri alla retroguardia italiana. Al 19esimo troviamo il gol dell’1-0, dopo aver flirtato a lungo con il vantaggio: Il numero 10 Baldanzi sfonda in area e prova un tiro-cross insidiosissimo, che termina in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo il solito Casadei trova la deviazione vincente di testa, portando avanti la nazionale italiana. Decisiva la spizzata di Ambrosino.

Nel secondo tempo partiamo nuovamente forte, e riusciamo immediatamente a trovare il raddoppio: azione armoniosa, sviluppata sull’out di destra e terminata con un destro di prima di Ambrosino, che riesce a piazzarla proprio all’angolino con un gran colpo da biliardo. Montevago, che ha preso il posto di Pafundi, entra in partita alla perfezione, ed al 62esimo troverebbe il tris con una autentica magia, ma arbitro e VAR annullano per un fuorigioco inesistente. Nel finale sprechiamo diverse opportunità, merito anche di un Valdez un grande spolvero, ma all’84esimo Casadei chiude i giochi con un mancino pregevole, calando il tris. Quarto gol per il numero 8 nella competizione.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ITALIA REPUBBLICA DOMINICANA U20 (3-0): IL TABELLINO

REP. DOMINICANA: Valdez (87’ Boesl); Ciriaco, Jungbauer, Martes, Boatwright (78’ More), Montes, Martin, Alvarez (87’ Martinez), Yambatis (78’ Schmidhauser), De Pena (25’ Vasquez), Cueva.

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Turicchia, Ghilardi, Guarino (70’ Degli Innocenti), Giovane; Prati (45’ Lipani), Faticanti (70’ Fontanarosa), Casadei; Baldanzi (87’ Pisilli); Pafundi (45’ Montevago), Ambrosino.

Arbitro: Yasser Abdullah Al Sultan.

Gol: 19’, 84’ Casadei (I), 50’ Ambrosino (I)

Assist: Ambrosino (I)

Ammoniti: De Pena (R), Ghilardi (I), Pafundi (I), Boatwright (R)

