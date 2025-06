VIDEO E HIGHLIGHTS ITALIA ROMANIA U21, PRIMO TEMPO!

Inizio travolgente dell’Italia contro la Romania U21 dove abbiamo Baldanzi che si carica l’attacco sulle spalle e prova in solitaria, due dribbling nei pressi dell’area di rigore prima di tentare il tiro che però si spegne a lato. Non di molto, ma fa capire la voglia che ci hanno messo questi ragazzi in questo avvio.

Alla fine del primo tempo poi abbiamo il gol che fa chiudere in vantaggio gli azzurrini con una grande rete di Baldanzi, ma altrettanto bello è stato l’assist che ha permesso tutto ciò. Ruggeri fa una diagonale alla Dimarco che mette facilmente il numero dieci nelle condizioni di tirare, la rete è stata semplicissima.

VIDEO ITALIA ROMANIA U21, IL SECONDO TEMPO

L’Italia Under 21 porta a casa una vittoria preziosa e meritata contro la Romania, imponendosi 1-0 grazie al gol di Tommaso Baldanzi nel primo tempo. Un successo che consente agli Azzurrini di proseguire a punteggio pieno nel girone, confermando quanto di buono visto all’esordio. Il gol decisivo arriva al 23’: Ruggeri sfonda sulla fascia sinistra e serve un pallone perfetto per Baldanzi, che in area controlla e batte Sava con freddezza. Il primo tempo è dominato dalla squadra di Nunziata, che sfiora il raddoppio più volte, soprattutto con Koleosho, fermato due volte da un super intervento del portiere romeno.

Nella ripresa la Romania prova a scuotersi e trova anche il gol con Ianis Stoica, ma la rete viene annullata per fuorigioco. L’Italia gestisce il vantaggio senza rischiare troppo, cercando il colpo del KO ma senza riuscire a chiudere la partita. La difesa resta comunque solida e gli Azzurrini mantengono il risultato fino al triplice fischio.

GUARDA QUI SOTTO VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ITALIA ROMANIA U21