Video/ Italia San Marino (7-0) gol e highlights: Politano e Pessina sono pronti!

Per l’Italia di Mancini non c’era avversario migliore di San Marino – liquidato con un nettissimo 7-0 come possiamo ammirare nel video Italia San Marino – per prolungare a 26 la striscia di risultati positivi. Ovviamente non era questo lo scopo dell’ultimo test match prima della gara inaugurale dell’europeo in programma allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 11 giugno che vedrà protagonisti proprio gli azzurri impegnati contro la Turchia. Per il ct era fondamentale schiarirsi le idee in vista delle convocazioni finali e in effetti l’amichevole che si è disputata alla Sardegna Arena ha dato qualche spunto di interesse. E ci dice che Politano e Pessina (entrambi autori di una doppietta) sono pronti così come Bernardeschi che ha sbloccato la contesa dopo una prima mezz’ora sonnecchiante, in cui i padroni di casa avevano tenuto i ritmi bassissimi per non stancarsi troppo e correre rischi di incappare in infortuni muscolari decisamente inopportuni a due settimane dall’inizio della kermesse continentale. Belotti è una certezza, l’attaccante del Torino ha calcato il campo per poco meno di mezz’ora ma è riuscito comunque a buttarla dentro – per la cronaca ha segnato anche Ferrari, sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, approfittando di un’uscita non proprio impeccabile di Benedettini. Il Gallo e Immobile – salvo colpi di scena – formeranno la coppia d’attacco che dovrà farci sognare nell’estate che potrebbe segnare l’uscita definitiva dalla pandemia e dallo stato d’emergenza in cui siamo piombati da quel tristissimo e angosciante 21 febbraio 2020, con la scoperta del paziente 1 e tutte le conseguenze che ne sono scaturite. CLICCA QUI PER IL VIDEO ITALIA SAN MARINO (7-0) CON GLI HIGHLIGHTS RAI

DIRETTA/ Italia San Marino (risultato finale 7-0): goleada azzurra nella ripresa!

VIDEO ITALIA SAN MARINO 7-0, LE DICHIARAZIONI

Come da prassi il primo a rilasciare dichiarazioni subito dopo il triplice fischio è il ct in persona, stiamo parlando naturalmente di Roberto Mancini: “Prima mezz’ora così così, poi quando abbiamo iniziato a fare sul serio non c’è stata partita. A parte il risultato era importante dare un segnale incoraggiante a due settimane dall’inizio dell’europeo. I ragazzi mi hanno messo in difficoltà, non sarà semplice dire a qualcuno di loro che dovrà restare a casa a guardarci in tv. Bernardeschi ha sempre fatto benissimo con la maglia della nazionale, ci ha dato una grossa mano durante la fase di qualificazione e non abbiamo nessun dubbio sulle sue qualità. Kean ha preso una botta che lo ha condizionato, per questo non l’ho schierato nella ripresa, anche su di lui nutro grandi aspettative visto quanto fatto quest’anno al PSG. Raspadori è reduce da un’ottima stagione, in questi giorni non stava benissimo e quindi l’ho preservato perché ci serve per l’under-21”. Le parole di Federico Bernardeschi, che si è presentato con una discutibile capigliatura biondo platino che fa tanto 1997: “Ringrazio il mister per la massima fiducia che ha nei miei confronti, ho sempre cercato di ripagarlo nel migliore dei modi. Io mi diverto a giocare in nazionale, sarà per questo che do il meglio di me con la maglia azzurra. La qualità di questa squadra è davvero altissima e sono orgoglioso di farne parte, siamo stati bravissimi a mettere il ct in difficoltà con le scelte che dovrà prendere nei prossimi giorni, ma è anche colpa sua che ha creato un gruppo incredibilmente affiatato. Sono molto felice del ritorno di Allegri, è stato l’allenatore che per primo ha creduto in me e con lui faremo grandi cose nella prossima stagione”. Matteo Pessina sente odore di convocazione: “Ritengo di aver già dimostrato quanto valgo, di certo il mister non si è accorto di me stasera. Sono comunque contento di essere sceso in campo e soprattutto di aver trovato i primi gol in nazionale. Salto di qualità? Le sensazioni sono buone anche se penso di poter fare ancora meglio, ho ancora tanta strada da percorrere. Devo tantissimo a Gasperini, quest’anno sono cresciuto sia a livello calcistico che umano e gran parte del merito è ovviamente suo”.

Probabili formazioni Italia San Marino/ Quote, due assenti giustificati

VIDEO ITALIA SAN MARINO 7-0, IL TABELLINO

ITALIA-SAN MARINO 7-0 (2-0)

ITALIA (4-3-3): Cragno (63’ Meret); Toloi, G. Mancini (63’ Di Lorenzo), Ferrari, Biraghi (73’ Bastoni); Castrovilli, Cristante, Pessina (87’ Barella); Bernardeschi, Kean (46’ Politano), Grifo (63’ Belotti). All. Roberto Mancini.

SAN MARINO (4-2-3-1): Benedettini; Ma. Battistini, Fabbri, Rossi, Grandoni (52’ Vitaioli); E. Golinucci, Mularoni (88’ A. Golinucci); F. Tomassini (51’ Brolli), Hirsch (51’ Lunadei), Palazzi (73’ D’Addario); Nanni (88’ D. Tomassini). All. Franco Varrella.

ARBITRO: Trustin Farrugia Cann (MAL).

Probabili formazioni Italia San Marino/ Diretta tv, scelte sperimentali per Mancini?

AMMONITI: Nessuno.

RECUPERO: 2’ pt, 0’ st.

MARCATORI: 31’ Bernardeschi (I), 34’ Ferrari (I), 49’ e 77’ Politano (I), 67’ Belotti (I), 75’ e 86’ Pessina (I).



© RIPRODUZIONE RISERVATA