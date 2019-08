Video/ Italia Serbia (64-96): highlights della partita (Basket, torneo di Acropolis)

Il video di Italia Serbia ci parla di una gara dominata dai nostri avversari e vinta col risultato finale di 64-96. Un match valido per il Torneo di Acropolis 2019 che ha portato in scena diversi campioni che hanno messo alle corde gli azzurri. Sacchetti è arrivato al match con la squadra incerottata e priva di Gallinari, Datome e Hackett. C’è da dire però che gli azzurri non sono riusciti a mettere in campo la loro solita grinta e determinazione. Il miglior marcatore tra i nostri è stato Belinelli con 16 punti, seguito a ruota da Gentile che invece ne ha fatti 11. La gara ha dunque regalato emozioni ed è stato sicuramente un match importante in preparazione di quel Mondiale di Cina che prenderà il via il prossimo 4 settembre.

Video Italia Serbia (64-96): le dichiarazioni

Per il video di Italia Serbia è interessante andare a vedere anche quelle che sono le dichiarazioni dei protagonisti a fine partita. Meo Sacchetti non ha fatto giri di parole e sottolineato come la differenza in campo fosse evidente: “Non è bello perdere così. Abbiamo avuto qualche sprazzo durante la gara, ma ci manca ancora quella durezza mentale per giocare contro avversari del genere. La differenza tra noi e loro l’abbiamo vista e anche pagata. Non scopriamo oggi la Serbia di certo, una squadra profonda e con giocatori che per noi sono immarcabili. Detto questo si può migliorare anche facendo pochi canestri da fuori. E’ difficile però trovare gioco interno. Da oggi siamo in 14 dopo il taglio di Pietro Aradori. Si tratta di una scelta tecnica dovuta al fatto che in quel ruolo pensiamo di essere ricoperti“.

