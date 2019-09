Video/ Italia Serbia (77-92): highlights del match. Prima sconfitta azzurra (basket)

Pesante KO per gli azzurri di Sacchetti nell’ultima giornata del primo turno preliminare ai mondiali di basket 2019 in Cina: come si vede nel video di Italia Serbia, la compagine italiana è stata sconfitta con un sonoro 92-77 dal rivale più temibile del girone D. Pure nonostante la prova negativa ieri è stata festa nello spogliatoio del ct Meo Sacchetti, visto che con il secondo posto ottenuto in graduatoria alla fine della prima fase, l’Italia è riuscita comunque a qualificarsi per il secondo round del tabellone iridato. Tornando al match che si è giocato solo ieri a Foshan va detto che gli azzurri sono rimasti in partita fino a circa mezz’ora dalla palla a due, ma sulla lunga distanza è emerse la maggior compattezza e stato di forma fisica e mentale della Serbia, trascinata poi da un ottimo Bogdanovic, autore pure di 31 punti personali. Per l’Italia dobbiamo poi mettere in evidenza la prestazione di Gallinari con 26 punti personali e Hackett che ne mette a referto 13.

IL TABELLINO

Italia Serbia 77-92 (23-28, 19-22, 15-20, 20-22)

ITALIA: Belinelli 15, Biligha 0, Datome 5, Gallinari 26, Hackett 13, Abass 5, Brooks 2, Della Valle 0, Filloy 0, Gentile 11, Tessitori 0, Vitali 0

SERBIA: Bogdanovic 31, Jokic 15, Jovic 11, Lucic 2, Milutinov 4, Bircevic 0, Bjelica 5, Guduric 0, Marjanovic 6, Micic 6, Raduljica 12, Simonovic 0

