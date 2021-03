Video/ Italia Slovenia U21 (4-0) gol e highlights. Gli azzurrini ai quarti!

Le assenze degli squalificati Tonali, Rovella, Scamacca e Del Prato riducono ai minimi termini l’Italia che si presenta all’appuntamento più importante con gli uomini contati eppure non sbaglia – quasi – nulla e ridicolizza la Slovenia padrona di casa con un 4-0 che non ammette repliche. Gli azzurrini accedono così ai quarti di finale dell’Europeo Under 21 e a inizio giugno se la giocheranno con le squadre più forti del Vecchio Continente. Il video con i gol e gli highlights ci mostra innanzitutto la zampata vincente di Maggiore che stavolta segna nella porta giusta e apre le danze in quel di Maribor. I ragazzi di Nicolato capiscono che bisogna battere il ferro finché è caldo e poco prima del 20′ Raspadori, dopo aver raccolto un lancio lungo di Ranieri, si presenta davanti a Vekic e lo trafigge con una freddezza fuori dal comune. L’undici di Acimovic va in tilt, Zaletel aggancia Frattesi dentro l’area di rigore davanti all’arbitro Frankowski che indica prontamente il dischetto, dagli undici metri Cutrone non sbaglia e firma il tris. Prima dell’intervallo il capitano potrebbe fare doppietta sempre con un penalty ma il guardiapali locale lo ipnotizza rimandando di pochi minuti il poker azzurro. Che arriva proprio dall’attaccante del Valencia che si inventa dal nulla un gol da cineteca, è il colpo del definitivo KO per la Slovenia che da qui al triplice fischio non riesce nemmeno a violare la porta di Carnesecchi, bravissimo a non abbassare mai la guardia salvando su Matko e Stojinovic che avevano provato vanamente ad accorciare leggermente le distanze. Non mancano comunque le note stonate visto che anche in questa occasione non riusciamo a chiudere in undici: Marchizza, che aveva appena finito di scontare la qualifica, rimedia altre due ammonizioni in meno di mezz’ora e viene espulso per la seconda volta in questo torneo. Frabotta, entrato in campo negli ultimi minuti, trova comunque il modo di rimediare un cartellino giallo per uno spintone senza senso ai danni di Matjo, un gesto che poteva assolutamente risparmiarsi a risultato acquisito e con la qualificazione in tasca. Una leggerezza che ci priva di un altro elemento in vista della fase decisiva.

Ovviamente il primo a parlare dopo il triplice fischio è il ct Paolo Nicolato: “Non posso che fare i complimenti ai ragazzi e a tutto lo staff tecnico per lo splendido lavoro compiuto negli ultimi due anni, nel bel mezzo di una pandemia. Ci tenevamo particolarmente a passare il turno visto che nelle ultime edizioni non ci eravamo riusciti, è un grande orgoglio per me allenare questo gruppo. Non voglio parlare delle espulsioni, rimango della mia idea, mi dispiace per Marchizza che non si meritava un altro rosso e peccato per il giallo a Frabotta, sarebbe stato fondamentale averlo a disposizione per i quarti. Per il resto siamo contenti del risultato raggiunto, a giugno ci faremo trovare pronti”. Giulio Maggiore ha sbloccato la contesa a inizio gara spianando la strada per il passaggio del turno: “Eravamo ridotti ai minimi termini ma abbiamo dato tutto preparando la partita nei minimi dettagli, la cosa più importante è aver dimostrato di che pasta siamo fatti. Già con la Spagna ci eravamo comportati bene e con la Repubblica Ceca avremmo meritato di vincere, mannaggia a me che me la sono buttata dentro da solo, se non altro stasera ho segnato nella porta giusta”. Altro grande protagonista è stato Patrick Cutrone, autore di una doppietta e che poteva tranquillamente portarsi il pallone a casa se non fosse stato per il rigore sbagliato e un paio di grandi parate compiute da Vekic: “Diciamo che non giocavo titolare da tanto tempo e quindi non ero sicurissimo di poter reggere fino al novantesimo ma mi sono sempre fatto trovare pronto quando bisognava lasciare il segno. Questa è la classica partita che se la sottovalutavi andavi a perdere, per cui abbiamo fatto benissimo a insistere anche dopo averla sbloccata. Sono davvero orgoglioso di essere il capitano di questa splendida squadra, darò sempre il massimo per la maglia azzurra. Ringrazio il ct per aver avuto fiducia in me pure nei momenti più difficili, speriamo di andare il più lontano possibile“.

VIDEO ITALIA-SLOVENIA UNDER 21 (4-0), IL TABELLINO

ITALIA U21-SLOVENIA U21 4-0 (3-0)

ITALIA U21 (3-5-2): Carnesecchi; Lovato (54′ Marchizza), Gabbia, Ranieri; Bellanova (54′ Zappa), Frattesi, Pobega (73′ Pirola), Maggiore, Sala; Raspadori (74′ Colombo), Cutrone (86′ Frabotta). All. Paolo Nicolato.

SLOVENIA U21 (4-4-2): Vekic; Zinic, Brekalo (46′ Stojinovic), Karic, Kolmanic (81′ Ploj); Matko, Zaletel, Gnezda Cerin, Prelec (46′ Svetlin); Elsnik (46′ Petrovic), Medved (71′ Celar). All. Milenko Acimovic.

ARBITRO: Bartosz Frankowski (POL).

AMMONITI: 21′ Karic (SVN), 34′ Brekalo (SVN), 51′ Matko (SVN), 55′ Marchizza (ITA), 75′ Gnezda Cerin (SVN), 90’+3′ Frabotta (ITA).

ESPULSO: 82′ Marchizza (ITA) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 1′ pt, 3′ st.

MARCATORI: 10′ Maggiore (ITA), 19′ Raspadori (ITA), 25′ rig. e 50′ Cutrone (ITA).

