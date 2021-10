Video/ Italia Spagna (1-2): highlights, gol. Pellegrini non basta: passa Luis Enrique

VIDEO ITALIA SPAGNA (1-2) HIGHLIGHTS E GOL DELLA SEMIFINALE DI NATIONS LEAGUE

Triste KO per l’Italia contro la Spagna con il risultato di 2-1 nella prima semifinale della Nations league 2021. A San Siro si ferma a 37 la striscia di imbattibilità della squadra di Mancini, che dunque perde anche la possibilità di lottare per il trofeo insignito dalla UEFA e si accontenterà di giocarsi la finalina del 3-4^ posto il prossimo 10 ottobre, contro una tra Francia e Belgio (in campo questa sera). A decidere l’esito dell’incontro la doppietta di Ferran Torres ma anche l’espulsione del capitano Bonucci, che ha lasciato gli azzurri in dieci già al 42’ del primo tempo: a ben poco è dunque valso il gol di Pellegrini, arrivato solo nella ripresa e che non ha salvato l’Italia dalla disfatta.

Ma andiamo a vedete nel dettaglio che cosa è successo ieri sera a San Siro, anche grazie al video di Italia Spagna, con gli highlights della partita di Nations league. Italia in campo con un 11 ridimensionato dalla grande assenza di punte: la squadra di Mancini però aggredisce l’incontro con grande cuore e fin dai primi palloni gli azzurri mettono in seria difficoltà la difesa rivale. Arrivano anche i primi attacchi e le prime occasioni a gol, ma la Spagna di Luis Enrique non ci mette molto ad organizzare una reazione. Non appena le furie rosse entrano in partita ecco che però lo schieramento azzurro mostra i primi punti deboli, specie a destra: al 13′ è gran pericolo per Donnarumma con Oyarzabal, ma al 17’ è Ferran Torres a beffare il numero 1 della nazionale.

VIDEO ITALIA SPAGNA: BONUCCI E TORRES GELANO GLI AZZURRI

Sotto di un gol arriva la reazione di orgoglio dell’Italia, con Bernadeschi e Insigne, ma l’entusiasmo dura poco perchè al 42′ arriva il cartellino rosso per Bonucci, per fallo su Busquets: tre minuti dopo è poi ancora gol per gli iberici con Ferran Torres che ben imbeccato da Oyarzabal gela ancora una volta San Siro. Dopo l’intervallo Mancini cambia ancora qualcosa nell’undici azzurro con l’ingresso di Chiellini, Kean e Locatelli: i nostri dimostrao di aver ancora qualcosa da dire in questa sfida, specie Donnarumma che ancora salva il risultato con ottimi interventi su Oyarzabal e Alonso.

Al 61’ è poi grande occasione per l’Italia con Chiesa e pochi minuti dopo la squadra di Luis Enrique reclama in rigore che però non viene concesso dall’arbitro. Passano i minuti e ancora la Spagna prova ad chiudere il match senza riuscirti: nel frattempo l’Italia è ben viva e già all’83’ trova anche il gol del 2-1 con Pellegrini, che con gran freddezza, beffa Simon (approfittando di un contropiede fulmineo di Chiesa). Nel finale gli azzurri sperano ancora nella rimonta clamorosa ma purtroppo la sorte non aiuta gli uomini di Mancini: al triplice fischio dell’arbitro la Spagna batte l’Italia per 2-1 e vola con merito alla finale della Nations league.

IL TABELLINO

ITALIA SPAGNA 1-2 (0-2 PT)

Marcatori: 17′, 45’+1 F. Torres (S), 38′ st Pellegrini (I)

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Verratti (13′ st Locatelli), Jorginho (19′ st Pellegrini), Barella (27′ st Calabria); Chiesa, Bernardeschi (1′ st Chiellini), Insigne (13′ st Kean). All.: Mancini

Spagna (4-3-3): Simon; Azpilicueta, Laporte, P. Torres, Alonso; Koke (30′ st Merino), Busquets, Gavi (39′ st Sergi Roberto); Oyarzabal, Sarabia (30′ st Gil), F. Torres (4′ st Pino). All.: Luis Enrique

Arbitro: Karasev

Ammoniti: Sarabia, Azpilicueta, Pino, Oyarzabal (S), Locatelli (I) Espulsi: Bonucci (I)

