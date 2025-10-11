Video Italia Svezia U21 gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di oggi 10 ottobre2025

VIDEO ITALIA SVEZIA U21: DOPPIETTA DI PISILLI!

Comincia alla grandissima la partita dell’italia contro la Svezia U21, perché dopo nemmeno venti minuti di gioco abbiamo subito la rete di Pisilli che apre le marcature, bravo a inserirsi tra le linee e a colpire con precisione dal limite. Ottima la prova nei minuti iniziali però di tutta la formazione azzurra, che trova sia la gamba che le ripartenze della difesa per tentare di aggredire la formazione giovanile ospite. La rete viene proprio da uno sviluppo simile.

Probabili formazioni Norvegia Israele/ Quote: tridente con Haaland (oggi 11 ottobre 2025)

Poi il primo tempo si chiude sul risultato di 2-0, questa volta a segnare è stato Camarda che viene atterrato in area e sigla il rigore concesso dall’arbitro. Con la rete la punta del Lecce potrebbe attirare l’attenzione anche del suo allenatore di club, visto che ultimamente gli è stato preferito Stulic in campionato. Per il momento però gran rete e questo non può che farlo contento.

Video Atletico Madrid Inter (1-1)/ Gol e highlights: a Martin risponde Bisseck!

VIDEO ITALIA SVEZIA U21, IL SECONDO TEMPO

Termina con un netto 4-0 la sfida tra Italia U21 e Svezia U21, una partita dominata in lungo e in largo dagli Azzurrini di Nunziata, che confermano la propria superiorità tecnica e tattica con una prestazione convincente sotto ogni aspetto. L’Italia nel secondo tempo sigla il 3-0 ancora con uno scatenatissimo con Pisilli, stavolta di testa, sfruttando al meglio un cross calibrato in area. Poi arriva il quarto gol dell’Italia ad opera di Berti, che batte il calcio da rigore fischiato per un fallo su Fini al minuto 93.

Gli Azzurrini mostrano grande organizzazione: Prati gestisce il gioco con maturità, Baldanzi inventa tra le linee e le corsie laterali funzionano alla perfezione. In difesa, la coppia centrale concede pochissimo, mentre il portiere resta praticamente inoperoso per gran parte del match.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/Vittorie di Arezzo e Carpi! Diretta gol live score (oggi 10 ottobre 2025)

ITALIA SVEZIA U21, GOL E HIGHLIGHTS: GUARDA IL VIDEO