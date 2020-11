Video/ Italia Svezia U21 (4-1): highlights e gol. Match dominato dagli azzurrini!

VIDEO ITALIA SVEZIA U 21: LA PARTITA

Si chiude con un magnifico successo col risultato di 4-1 occorso ieri sera al Ciro Vigorito il cammino degli azzurrini nel girone di qualificazione ai prossimi Europei 2021: come si vede nel video di Italia Svezia U21, la nazionale guidata dal ct Nicolato ha dato spettacolo anche nell’ultimo turno, riuscendo dunque a concludere il percorso con il primo posto del girone con 25 punti e ben otto vittorie. E naturalmente anche il pass che vale il tabellone finale della manifestazione continentale, prevista il prossimo anno. Venendo poi alle azioni salienti della partita, va detto che fin da subito l’Italia è salita in cattedra contro i pari età svedesi: è già al 27’ che arriva infatti la prima rete per gli azzurrini a firma di Maleh. E’ però solo nel secondo tempo che la nostra nazionale dilaga: al 48’ arriva infatti il raddoppio con Raspadori, su assist di Scamacca. La Svezia U21 prova a reagire e con Karlsson prova a ricucire lo svantaggio: è però solo un lampo perchè già al 61’ è ancora Raspadori ad andare a segno, firmando il tris e e la doppietta personale, ben sfruttando ancora una volta il passaggio vincente di Scamacca. Al 68’ ecco che poi la partita di fatto si chiude: a mettere la sua firma sul poker è poi proprio il bomber del Genoa. La partita di fatto è segnata e nel finale sono ben poche le emozioni al Vigorito: al triplice fischio finale è dunque grande festa per la nazionale Under 21 di Nicolato, veramente dominante.

IL TABELLINO

Italia U21-Svezia U21 4-1

ITALIA U21 (3-5-2) : Cerofolini; Vogliacco (83′ Bellanova), Buongiorno (46′ Delprato), Cuomo; Zappa, Melegoni (C), Ricci, Maleh (58′ Colpani), Sala (46′ Marchizza); Raspadori, Scamacca (71′ Sottil).

A disp.: Carraro, Colombo, Zanellato.

All.: Nicolato.

SVEZIA U21 (4-4-2) : Dahlberg (C); Beijmo, Vagic (88′ Örnblom), Henriksson, Kralj (56′ Svensson); Bengtsson, Hellborg (88′ Hussein), Gigovic (56′ Abraham), Karlsson; Nygren (72′ Hansson), Almqvist.

A disp.: Dovin (GK), Björklund, Hussein, Mujanic, Ali.

All.: Eriksson.

Arbitro: Stuart Attwell (Inghilterra).

Assistente 1: Constantine Hatzidakis (Inghilterra).

Assistente 2: Neil Davies (Inghilterra).

Quarto Ufficiale: Andrew Madley (Inghilterra).

Marcatori: 27′ Maleh (Italia U21), 48′ Raspadori (Italia U21), 50′ Karlsson (Svezia U21), 61′ Raspadori (Italia U21), 68′ Scamacca (Italia U21).

Ammoniti: 24′ Ricci (Italia U21), 29′ Maleh (Italia U21), 31′ Kralj (Svezia U21), 53′ Zappa (Italia U21), 63′ Svensson (Svezia U21), 75′ Almqvist (Svezia U21), 75′ Karlsson (Svezia U21).

Espulsi:

Note: recupero 2’pt, 3’st. Calci d’angolo: 1-6. Temperatura: 13°C (Sereno). Spettatori: porte chiuse.

