Video/ Italia Svizzera (0-2) gol e highlights: Freuler e Vargas continuano il sogno elvetico

Il primo tempo di Italia Svizzera è una metafora di quello che abbiamo visto fino a questo momento del cammino azzurro agli Europei 2024, sotto nel risultato di 1-0 siamo stati molli, poco intensi e abbiamo sofferto la Svizzera che ha registrato un possesso palla parziale del 65%. Poco lucidi tutti i nostri giocatori di cui potremmo salvare solamente Donnarumma, autore di un vero e proprio miracolo su un bel tiro di Embolo. Lo stesso Gigio però, non è riuscito a fare nulla contro Freuler, il centrocampista rossoblu infatti si era ritrovato con una prateria dalla trequarti a salire, avendo tutto il tempo di calciare con forza una rasoiata sul palo sinistro.

Le nostre azioni pericolose convertono su Fagioli, che in due situazioni ha provato ad innescare i compagni. La prima volta su calcio d’angolo dove il talento bianconero ha messo un cioccolatino per Scamacca, che però non è riuscito a ribattere a rete. La seconda volta invece su calcio di punizione dove lo stesso Nicolò ha scavalcato la difesa trovando Di Lorenzo, ma il terzino non è riuscito a colpire bene il pallone con il suo sinistro.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ITALIA SVIZZERA, IL SECONDO TEMPO

Il secondo tempo di Italia Svizzera è stata una fotocopia della prima frazione di gioco, l’unica differenza è stata che il gol elvetico è arrivato solo dopo due minuti dal fischio arbitrale invece che verso la fine. Questa volta l’autore della rete è stato Vargas, segnando un gol bellissimo stoppando il pallone di prima e scaricando un destro dove Donnarumma purtroppo non può arrivare.

L’Italia ci ha provato sul finale con Scamacca pescato in area da Fagioli, ma l’attaccante ha colpito il palo coperto da Sommer. Retegui ci ha provato con più convinzione rispetto ai compagni di squadra ma non è stato ben supportato. Mentre uno dei peggiori, anche a causa dei problemi fisici che ha avuto, è stato Barella. Termina qui il cammino europeo degli azzurri.

VIDEO GOL ITALIA SVIZZERA, IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Mancini, Darmian (dal 30′ st Cambiaso); Cristante (dal 30′ st Cristante), Fagioli (dal 41′ st Frattesi), Barella (dal 18′ st Retegui) , Chiesa, Scamacca A disposizione: Vicario, Meret, Dimarco, Buongiorno, Gatti, Frattesi, Jorginho, Pellegrini, Raspadori, Bellanova, Zaccagni, Cambiaso, Folorunsho.CT: Spalletti

SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Aebischerr, Freuler, Xhaka, Rieder (dal 25′ st Stergiou), Vargas (dal 25′ st Zuber), Embolo (dal 32′ st Duah), Ndoye 8dal 32′ st SierroI . A disposizione: , Elvedi, Zakaria, Okafor, Steffen, Mvogo, Zuber, Zesiger,Kobel, Shaqiri, Jashari, Amdouni.17:34CT: Yakin

RETI: al 37′ pt Freuler, al 1′ st Vargas

AMMONIZIONI: Barella, El Sharaawy, Mancini

