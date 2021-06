Video/ Italia Turchia (3-0): highlights e gol, Mancini sogna! (Europei 2020)

VIDEO ITALIA TURCHIA (3-0): IMMOBILE E INSIGNE, GRANDE INIZIO DEGLI EUROPEI 2020!

L’Italia sogna ad occhi aperti nel debutto agli Europei asfaltando la Turchia per tre reti a zero. Il video di Italia Turchia offre le spettacolari immagini del ritorno allo stadio dei tifosi. Sono circa quindicimila all’Olimpico, con gli azzurri in netta superiorità numerica. Emozionante il momento dell’inno, ma anche il jingle ufficiale degli Europei, We Are The People. La sfida è fin da subito vibrante, con l’Italia che accelera con Insigne, il cui destro però sfuma in un nulla di fatto. La Nazionale di Roberto Mancini macina gioco e con il passare dei minuti aumenta i giri. Sulla sua strada però trova Cakir, che si supera in tuffo su un pericolosissimo colpo di testa di Chiellini.

L’Italia gioca meglio ma l’equilibrio resta e non si spezza, nonostante le iniziative di Immobile e Berardi, che non riescono a cambiare l’inerzia del match. Il muro difensivo turco regge l’urto, anche se ringrazia quando il direttore di gara non concede un presunto rigore all’Italia per un tocco di mano dentro l’area.

L’Italia va all’intervallo con l’amaro in bocca, ma con la voglia di tornare in campo e spaccare il mondo. E così accade: gli azzurri hanno più benzina rispetto ai turchi, che restano schiacciati nella propria metà campo. Berardi si accende e confeziona un tiro cross velenoso che Demiral spinge nella propria porta. 1-0 Italia. Ancora azzurri in pressione: poco dopo il gol del vantaggio, Spinazzola ci prova di potenza: Cakir respinge ma non può nulla sulla ribattuta di Immobile che fissa il raddoppio. L’Italia mette il punto esclamativo. Ancora Berardi recupera una palla a trequarti campo e confeziona l’assist per il Insigne, che a giro mette dentro il 3-0. “Abbiamo fatto una buona partita anche nel primo tempo quando non siamo riusciti a trovare il goal, era il debutto e loro sono un’ottima squadra. C’è stato l’aiuto del pubblico e siamo molto felici”, le parole del commissario tecnico Roberto Mancini a Rai Sport dopo la vittoria dei suoi ragazzi. L’Italia e i suoi tifosi sognano ad occhi aperti dopo il 3-0 alla Turchia nel giorno del debutto.

TABELLINO ITALIA TURCHIA (3-0)

Marcatori: 53′ aut. Demiral (T), 66′ Immobile (I), 79′ Insigne (I).

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi (46′ Di Lorenzo), Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli (74′ Cristante); Berardi (85′ Bernardeschi), Immobile (81′ Belotti), Insigne (81′ Chiesa).

Turchia (4-1-4-1): Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu, Meras; Yokuslu (65′ Kahveci); Karaman (76′ Dervisoglu), Tufan (65′ Ayhan), Yazici (46′ Under), Calhanoglu; Yilmaz.

ARBITRO: Danny Makkelie (NED)

AMMONITI: 88′ Soyuncu (T), 90′ Dervisoglu (T).

