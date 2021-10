Video/ Juve Stabia Acr Messina (1-0) gol e highlights: decisivo Stoppa (Serie C)

VIDEO JUVE STABIA ACR MESSINA 1-0: PRIMO TEMPO

Termina 1-0 la partita Juve Stabia Acr Messina. Nella gara valevole per l’11^ giornata di andata del girone C di Serie C 2021-2022, a conquistare i tre punti sono le Vespe. Per la Juve Stabia si tratta della terza vittoria stagionale, la quale pone fine al momento negativo che andava avanti da tre giornate, in cui i campani avevano perso tre gare di fila. Un successo di misura come possiamo vedere nel video degli highlights. Per il Messina continua il periodo di difficoltà, infatti con 9 punti la squadra siciliana è posizionata al diciassettesimo posto in classifica.

Andiamo a rivivere le migliori azioni della partita. Il primo tempo si apre con una fase di studio da parte di entrambi le compagini e si sviluppa principalmente a centrocampo. Dopo 20 minuti privi di emozioni, al 21′ è la Juve Stabia a provarci. Azione manovrata delle Vespe che porta Rizzo alla conclusione, la palla viene deviata in corner. Al 24′ risponde il Messina con Damian, che si libera al limite dell’area e calcia di poco a lato. Al 28′ il cross di Morelli mette in difficoltà la retroguardia calabrese, con Cinaglia che nel tentativo di allontanare la palla, la svirgola rischiando l’autorete. Il primo tempo si chiude sul risultato di 0-0.

VIDEO JUVE STABIA ACR MESSINA 1-0: SECONDO TEMPO

Il secondo tempo parte esattamente nello stesso modo del primo: il gioco si concentra principalmente a centrocampo, con nessuna delle due che riesce a prendere il sopravvento sull’altra. Al 60′ arriva però il lampo della Juve Stabia. Palla messa al centro, respinta della difesa ospite e palla che finisce sui piedi di Rizzo. Il calciatore della squadra di casa controlla e calcia centrando il bersaglio, è 1-0 in favore delle Vespe. La reazione ospite non si fa attendere, e il Messina ci prova al minuto 72.

Cross dalla destra per la testa di Carillo che colpisce, ma trova la risposta di Sarri. Sul prosieguo dell’azione, la palla finisce sui piedi di Adorante che a porta sguarnita sbaglia clamorosamente la mira. Il Messina prova a prendere coraggio e ci prova ancora al 76′ con Baldé. L’ex Foggia prova l’azione personale sulla destra e calcia sul primo palo, ma viene murato da Sarri. Nel finale due tentativi degli ospiti, prima con Fazzi e poi con Baldé non creano problemi alla Juve Stabia. La gara si conclude con il risultato finale di 1-0 in favore della squadra campana.

VIDEO JUVE STABIA ACR MESSINA 1-0: IL TABELLINO

RETI: 60′ Stoppa (JS).

JUVE STABIA (4-3-3): E. Sarri; D. Cinaglia, D. Tonucci, A. Rizzo, F. Donati, D. Altobelli (dal 10′ st M. Stoppa), J. Scaccabarozzi, N. Squizzato (dal 36′ pt G. Davì), A. Bentivegna (dal 37′ st M. Caldore), G. Panico, U. Eusepi (dal 37′ st V. Della Pietra). A disp. G. Pozzer, M. Troest, G. Esposito, G. Todisco, L. Berardocco, M. Lipari, M. Guarracino, F. Evacuo. All. Eduardo Imbimbo.

ACR MESSINA (4-3-3): M. Lewandowski; L. Carillo, G. Morelli (dal 21′ st T. Goncalves), D. Sarzi Puttini (dal 28′ st R. Russo), B. Mikulic, F. Damian (dal 21′ st L. Fofana), L. Simonetti (dal 21′ st I. Baldè), N. Fazzi, A. Adorante, A. Vukusic, L. Catania (dal 10′ st A. Konate). A disp. A. Fusco, M. Celic, N. Fantoni, I. Marginean, T. Busatto, G. Rondinella, G. Distefano. All. Ezio Capuano.

