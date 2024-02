Video/ Juve Stabia Audace Cerignola (4-0) gol e highlights: doppietta di Adorante! (Serie C, 2 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI JUVE STABIA AUDACE CERIGNOLA: LA SINTESI

Allo Stadio Romeo Menti la Juve Stabia supera l’Audace Cerignola per 4 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa si affacciano in avanti verso il 13′ con una conclusione di Romeo che termina fuori dallo specchio della porta avversaria. I minuti scorrono sul cronometro e la Juve riesce a passare in vantaggio al 27′ grazie alla rete messa a segno da Adorante, autore di un colpo di testa vincente su assist del suo compagno Piscopo. Le Vespe insistono e trovano pure il gol del raddoppio al 34′ per merito di Candellone, trasformando il calcio di rigore concesso per fallo di Capomaggio su Romeo, oltre a vedersi annullare una rete per fuorigioco di Bellich al 37′.

Nel secondo tempo il copione del match non pare cambiare rispetto a quanto ammirato in precedenza ed i gialloblu di casa sfiorano la doppietta con uno spunto insidioso di Adorante al 53′. Nell’ultima parte del’incontro le Cicogne crollano subendo addirittura il tris proprio con Adorante, il quale firma dunque il bis personale al 75′ con l’aiuto di Leone, ed il poker viene infine calato da Piovanello all’88’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Emanuele Frascaro, proveniente dalla sezione di Firenze, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Buglio, Baldi e Piovanello da un lato, Bianco e D’Andrea dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventiquattresimo turno di campionato permettono alla Juve Stabia di salire a quota 51 nella classifica del girone C della Serie C mentre l’Audace Cerignola non si muove, rimanendo fermo a 29 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI JUVE STABIA AUDACE CERIGNOLA: IL TABELLINO

Juve Stabia-Audace Cerignola 4 a 0 (p.t. 2-0)

Reti: 27′, 75′ Adorante(J); 34′ RIG. Candellone(J); 88′ Piovanello(J).

Assist: 27′ Piscopo(J);

JUVE STABIA (4-3-3) – Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone, Romeo; Piscopo, Adorante, Candellone. A disp.: Esposito, Signorini, La Rosa, Pierobon, Meli, Guarracino, Folino, Gerbo, D’Amore, Andreoni, Erradi, Picardi, Marranzino, Mosti, Piovanello. All.: Pagliuca.

AUDACE CERIGNOLA (4-3-2-1) – Trezza; Russo, Gonnelli, Capomaggio, Tentardini; Tascone, Bianco, Ruggiero; Leonetti, D’Andrea; Malcore. A disp.: Barosi, Pinnelli, Allegrini, Visentin, Coccia, Lombardi, Bianchini, Bezzon, Sainz-Maza, Rizzo, Carnevale. All.: Tisci.

Arbitro: Emanuele Frascaro (sezione di Firenze).

Ammoniti: 20′ Bianco(A); 36′ D’Andrea(A); 44′ Buglio(J); 49′ Baldi(J); 71′ Piovanello(J).

