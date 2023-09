Video/ Juve Stabia Avellino (1-0) gol e highlights: Bellich porta a casa i tre punti (11 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS JUVE STABIA AVELLINO: LA DECIDE BELLICH

Juve Stabia Avellino sul rettangolo da gioco. Due squadre che affrontano la gara secondo la stessa filosofia ossia subire un goal in meno degli avversari. Questo sta regalando uno spettacolo alquanto scialbo con pochissime azioni da rete sia da una parte che dall’altra. Male per una squadra come la Juve Stabia che teneva particolarmente a questo derby.. Occasione più ghiotta per i campani casalinghi che con gli inserimenti di Leone dalla mediana riescono a rendersi pericolosi ma la difesa degli ospiti è ben posizionata cosi i cross vengono facilmente intercettati dalla retroguardia. Leone però in un’occasione riesce a rubare il tempo al difensore e a tentare la conclusione.

Termina il primo tempo di Juve Stabia Avellino, il derby campano che è la partita più importante di questa sera sta regalando proprio lo spettacolo che ci si aspetterebbe da un derby, ossia una partita molto chiusa e combattuta a centrocampo con poche occasioni nitide per passare in vantaggio. A parte qualche sprazzo di Cancelotti che dal suo ruolo di terzino destro entra molto dentro il campo per cercare di creare superiorità numerica. Il suo apporto alla manovra riesce a permettere alla squadra ospite di tentare imbucate anche da zone pericolose poiché un difensore cosi avanzato permette una buona probabilità di recuperare il pallone appena lo si perde, e per ora questa tattica sta funzionando bene ma più come sostegno al centrocampo che all’attacco vero e proprio.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS JUVE STABIA AVELLINO, IL SECONDO TEMPO

Continua Juve Stabia Avellino, una gara che parte e ricomincia in fotocopia del primo tempo. Due squadre incattivite e questo lo dimostrano anche i gialli tirati fuori dall’arbitro in questi venti minuti e che lasciano poco spazio di manovra sia da una parte che dall’altra. Solo l’estro di alcune giocate singole ha rianimato un po’ i tifosi sugli spalti. Uno su tutti è il giocatore della Juve Stabia Baldi che con le sue percussioni in cui riesce a correre a tutta fascia fino alla fine del campo e mettere in mezzo, spesso superando anche qualche giocatore avversario con dei bei dribbling, riesce a rianimare i suoi anche se fino a questo momento il risultato rimane uguale.

Termina Juve Stabia Avellino, una gara che ha dovuto aspettare i momenti finali del match per sbloccarsi e per farlo ha dovuto attendere le sapienti gesta di Bellich che entra in area e riesce a battere sul tempo i difensori in scivolata andando a battere alla fine il portiere. Un goal che mette l’ipoteca sulla vittoria della Juve Stabia. La fine di questa partita di calcio è stata un momento indimenticabile, un’epica battaglia sul campo che ha tenuto incollati gli spettatori alle loro sedie fino all’ultimo istante. Il calcio, con la sua imprevedibilità e la sua capacità di suscitare emozioni forti, ha ancora una volta dimostrato di essere uno degli sport più amati al mondo.

VIDEO GOL JUVE STABIA AVELLINO, IL TABELLINO

JUVE STABIA: Ngagne D. (Portiere), Baldi M., Bachini M., Bellich M., Mignanelli D., Buglio D. (dal 42′ st Folino F.), Leone G., Erradi B. (dal 1′ st Romeo F.), Piscopo K. (dal 45′ st Marranzino P.), Candellone L., Bentivegna A.. A disposizione: Boccia A., D’Amore F., Esposito M. (Portiere), Guarracino M., La Rosa A., Maselli S., Picardi M., Piovanello E., Rovaglia P., Signorini A. (Portiere), Vimercati A.

AVELLINO: Ghidotti S. (Portiere), Cancellotti T., Benedetti S., Cionek T., Tito F., Sannipoli D. (dal 38′ st Armellino M.), Palmiero L. (dal 38′ st Sgarbi L.), Dall’Oglio J., Lores I. (dal 10′ st D’Amico F.), Patierno C., Marconi M. (dal 25′ st Gori G.). A disposizione: Falbo L., Iannacone, Mule E., Pizzella A. (Portiere), Ricciardi M., Tozaj E.

Reti: al 30′ st Bellich M. (Juve Stabia) .

Ammonizioni: al 13′ st Piovanello E. (Juve Stabia), al 14′ st Candellone L. (Juve Stabia), al 32′ st Buglio D. (Juve Stabia), al 37′ st Gerbo A. (Juve Stabia), al 45’+4 st Bellich M. (Juve Stabia) al 29′ st Cionek T. (Avellino), al 36′ st D’Amico F. (Avellino), al 45’+4 st Gori G. (Avellino).

