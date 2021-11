Video/ Juve Stabia Bari (1-0): highlights e gol. Eusepi manda KO i galletti

VIDEO JUVE STABIA-BARI (1-0): LA SINTESI

Allo Stadio Romeo Menti la Juve Stabia supera il Bari per 1 a 0. Nel primo tempo sono i padroni di casa guidati dal tecnico Sottili a registrare la prima vera occasione della partita verso il 20′ quando la conclusione di Panico è stata parata con un buon intervento dall’estremo difensore Frattali. I minuti scorrono sul cronometro ed i campani insistono con Panico a mancare un’altra opportunità al 35′ mentre i pugliesi sollecitano il portiere Sarri con Simeri al 44′. Nel finale del primo tempo le vespe riescono a passare in vantaggio nel recupero al 45’+1′ grazie alla rete messa a segno da Eusepi su calcio di rigore concesso per un fallo di mano fischiato a Gigliotti. Nella ripresa i gialloblu perdono prematuramente per infortunio Eusepi, rimpiazzato da Evacuo al 54′, e si disperano per l’ennesimo spunto di Panico al 59′, il cui tiro è stato deviato sull’esterno della rete.

Nell’ultima parte dell’incontro le speranze dei galletti subiscono un rallentamento quando Gigliotti viene espulso all’87’ per doppia ammonizione ed i loro sforzi non sono sufficienti per pareggiare. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Nicolò Marini, proveniente dalla sezione di Trieste, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Evacuo, Sarri e Guarracino da un lato, Scavone, Gigliotti, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, e Ricci dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo tredicesimo turno di campionato permettono alla Juve Stabia di salire a quota 17 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Bari non si muove, rimanendo fermo a 27 punti.

IL TABELLINO

Juve Stabia-Bari 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 45’+1′ RIG. Eusepi(J).

JUVE STABIA (4-2-3-1) – Sarri; Donati, Troest, Caldore, Rizzo; Davì, Scaccabarozzi; Stoppa, Bentivegna, Panico; Eusepi. A disp.: Russo, Pozzer, Esposito, Todisco, Berardocco, Guarracino, Squizzato, Della Pietra, Evacuo, Lipari. All.: Stefano Sottili.

BARI (4-3-1-2) – Frattali; Pucino, Gigliotti, Terranova, Ricci; Scavone, Bianco, Mallamo; Botta; Antenucci, Simeri. A disp.: Polverino, Plitko, Celiento, Mazzotta, Belli, Di Gennaro, De Risio, D’Errico, Cheddira, Citro, Marras, Paponi. All.: Michele Mignani.

Arbitro: Nicolò Marini (sezione di Trieste).

Ammoniti: 23′ Scavone(B); 45′, 87′ Gigliotti(B); 64′ Ricci(B); 67′ Evacuo(J); 90′ Sarri(J); 90’+1′ Guarracino(J).

Espulsi: 87′ Gigliotti(B).

