Video/ Juve Stabia Benevento (1-1): highlights e gol. Pareggio giusto al Menti

Ecco il video di Juve Stabia Benevento, match che solo ieri tra le mura del Menti si è chiuso col risultato di 1-1 nella 12^ giornata di Serie B. Volendo evidenziare le azioni salienti del match, ecco che già al via sono stati, un po’ a sorpresa, i padroni di casa a tenere le fila del gioco: il ritmo si è fatto subito intenso e le due squadre si sono affrontate a viso aperto. Al 28’ del primo tempo arriva poi la sassata di Calo che porta la Juve Stabia in vantaggio: gli stregoni provano subito a reagire con forza ma non riescono a concretizzare le belle occasioni da gol a cui pure mettono la firma. E’ quindi nella ripresa che il Benevento trova il pareggio: la marcatura dell’1-1 sul tabellone arriva già al 55’ quando ci pensa Coda a insaccare il pallone su assist di Kragl, sfruttando alcune imperdonabili sviste della difesa avversaria. Al 62’ ecco poi il colpo di scena con l’espulsione per doppia ammonizione di Caldirola: nonostante l’inferiorità numerica, il Benevento però regge bene e il match si chiude tutto sommato in equilibrio e con un pareggio giusto e arrivato su un campo davvero difficile. CLICCA QUI PER IL VIDEO JUVE STABIA BENEVENTO

VIDEO JUVE STABIA BENEVENTO: IL TABELLINO

Juve Stabia-Benevento 1-1 (1-0 pt)

Reti: Caló (JS) 28’ pt, Coda (BE) 10’ st

Juve Stabia (4-3-3): Russo; Vitiello, Tonucci, Troest, Germoni; Caló, Calvano (dal 37’ st Rossi), Mallamo (dal 32’ st Di Gennaro); Melara (dal 12’ st Elia), Canotto, Cisse. Allenatore: Fabio Caserta.

A disposizione: Branduani, Lia, Ricci, Allievi, Vicente, Rossi, Di Gennaro, Bifulco, Del Sole, Addae, Elia, Mezavilla.

Benevento (4-4-2): Montipò; Maggio, Caldirola, Tuia, Letizia; Tello (dal 37’ st Improta), Hetemaj, Viola, Kragl (dal 22’ st Insigne); Coda, Sau (dal 18’ st Antei). Allenatore: Filippo Inzaghi.

A disposizione: Manfredini, Gori, Del Pinto, Improta, Abdallah, Gyamfi, Insigne, Di Serio, Antei, Vokic, Schiattarella, Armenteros.

Ammoniti: Caló (JS) 5’ pt, Caldirola (BE) 12’ pt, Kragl (BE) 27’, Mallamo (JS) 40’ pt, Canotto (JS) 36’ st, Letizia (BE) 36’ st

Espulsi: Caldirola (BE) 17’ st

Arbitro: Lorenzo Illuzzi di Molfetta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA