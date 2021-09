Video/ Juve Stabia Campobasso (0-0) gli highlights. Nessun gol al Menti!

VIDEO JUVE STABIA- CAMPOBASSO (0-0): LA SINTESI

Allo Stadio Romeo Menti le formazioni di Juve Stabia e Campobasso si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Novellino tentano di rendersi subito pericolosi con un paio di spunti che però non portano oltre ad un calcio di punizione allontanato dalla retroguardia avversaria. Gli ospiti allenati da mister Cudini rispondono al 6′ sfiorando una buona opportunità con Bontà. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoblu si affacciano in zona offensiva con il solito Panico ma è il suo compagno Vitali a fallire la prima chance del pomeriggio a causa della respinta di Caldore al 31′.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa è il nuovo entrato Berardocco a tentare di spezzare l’equilibrio iniziale verso il 52′ con un tiro finito di poco largo rispetto allo specchio della porta e Bentivegna cerca di aprire le marcature senza successo in più di un’occasione. Nell’ultima parte dell’incontro il sinistro dalla trequarti provato da Caldore temina di poco alto sopra la traversa nel recupero al 90’+2′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Simone Galipò, sezione di Firenze, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Caldore da un lato, Bontà, Sbardella ed Emmausso dall’altro. Il punto conquistato in questo quarto turno di campionato permett rispettivamente alla Juve Stabia di salire a quota 6 ed al Campobasso di portarsi a quota 5 nella classifica del girone C della Serie C.

IL TABELLINO

Juve Stabia-Campobasso 0 a 0

JUVE STABIA (4-2-3-1) – Sarri; Donati, Tonucci, Caldore, Rizzo; Davì, Altobelli; Bentivegna, Schiavi, Panico; Della Pietra. A disp.: Russo, Pozzer; Stoppa, Scaccabarozzi, Berardocco, Squizzato, Lipari, Troest, Cinaglia, Esposito, Evacuo. All.: Walter Novellino.

CAMPOBASSO (4-3-3) – Raccichini; Sbardella, Menna, Dalmazzi, Vanzan; Tenkorang, Bontà, Candellori; Di Francesco, Rossetti, Vitali. A disp.: Zamarion, Coco; Nacci, Emmausso, Pace, Martino, De Biase, Giunta, Ciocca, Liguori, Magri. All.: Mirko Cudini.

Arbitro: Simone Galipò (sezione di Firenze).

Ammoniti: 15′ Bontà(C); 26′ Sbardella(C); 39′ Caldore(J); 90’+5′ Emmausso(C).

