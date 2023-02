Video/ Juve Stabia Catanzaro (1-4) gol e highlights: poker della capolista! (Serie C)

VIDEO JUVE STABIA CATANZARO (1-4): LA PARTITA

Il Catanzaro espugna anche il Romeo Menti di Castellammare di Stabia e trova altri 3 punti che lo avvicinano ancor di più alla Serie B. In questa gara valida per la ventinovesima giornata di Serie C, Girone C, i giallorossi hanno dimostrato ancora una volta la propria superiorità, trovando il doppio vantaggio nei primi 10 minuti: dopo soli 4 minuti Altobelli scivola clamorosamente nella sua metà campo, e Iemmello ne approfitta prima sradicandogli il pallone, e successivamente involandosi tutto solo verso la porta da posizione leggermente defilata. L’ex Pro Vercelli e Benevento a tu per tu con il portiere non può sbagliare e sigla l’1-0.

DIRETTA/ Fidelis Andria Foggia (risultato finale 0-1): la decide Ogunseye

Al nono minuto Vandeputte riceve il pallone sull’out di destra, semina il panico tra la difesa avversaria, passa dove lo spazio non c’è con una magia, e serve Iemmello, che realizza la sua doppietta con un colpo di misura a porta vuota. Al 20esimo gli ospiti la chiudono già virtualmente: Sounas recupera una palla sanguinosa sulla trequarti, punta la difesa schierata, e serve con i giri giusti Biasci, che da posizione favorevole cala il tris, dimostrando grande freddezza. Nel secondo tempo il Catanzaro rallenta, ma cerca comunque il 4-0, trovandolo al 72esimo: Vandeputte cala il poker, raccogliendo l’assist preciso di Brignola e piazzandola sotto la traversa, dal limite dell’area piccola. All’86esimo gol della bandiera di Scaccabarozzi, con una punizione telecomandata all’incrocio dei pali.

Diretta/ Monopoli Monterosi Tuscia (risultato finale 3-2): vittoria pugliese!

VIDEO JUVE STABIA CATANZARO (1-4): IL TABELLINO

JUVE STABIA (3-5-2): Barosi; Caldore, Altobelli, Cinaglia (dal 31′ st Vimercati); Maggioni, Scaccabarozzi, Berardocco (dal 13′ st Maselli), Ricci (dal 1′ st Gerbo), D’Agostino (dal 13′ st Volpe); Silipo (dal 36′ st Bentiveglia), Pandolfi. A disposizione: Russo, Picardi, Vimercati, Peluso, Carbone, Gerbo, Maselli, Sardo, Moreschini, Zigoni, Bentiveglia, Rosa, Volpe. Allenatore: Sandro Pochesci

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Fazio, Scognamillo; Situm (dal 26′ st Tentardini), Verna, Ghion (dal 17′ st Pontisso), Sounas (dal 17′ st Brignola), Vandeputte; Biasci (dal 26′ st Curcio), Iemmello (dal 35′ st Cianci). A disposizione: Sala, Grimaldi, Gatti, Tentardini, Welbeck, Pontisso, Katseris, Cinelli, Bombagi, Brignola, Curcio, Cianci.Allenatore: Vincenzo Vivarini

DIRETTA/ Potenza Taranto (risultato finale 1-0): polemiche e nervosismo nel finale

Reti: 4′ pt Iemmello, al 9′ pt Iemmello, al 20′ pt Biasci, al 28′ st Vandeputte, al 42′ st Scaccabarozzi

Ammonizioni: Sounas, Altobelli, Peluso (dalla panchina), Volpe, Ternardini

Recupero: nessuno nel primo tempo, 3 minuti nella ripresa

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI JUVE STABIA CATANZARO











© RIPRODUZIONE RISERVATA