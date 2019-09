Video/ Juve Stabia Cittadella (0-1): highlights e gol. Diaw decide la sfida al 64′

Prima vittoria fuori dalle mura di casa per i granata nella 6^ giornata del Campionato di Serie B: come si vede nel video di Juve Stabia Cittadella, la squadra di Venturato espugna il Menti con il risultato di 1-0, al termine di un ben match equilibrato. Fin dal fischio d’inizio infatti entrambe le squadre sono scese in campo particolarmente attive e propositive: già al 5’ di gioco sono poi le vespe a far paura con un’occasione da gol firmata da Mezavilla. Con lo scorrere del tempo però i gialloblu calano a vantaggio dei granata che si fanno sempre più pressanti: il primo tempo però termina senza alcun gol. Si deve quindi attendere la ripresa per l’unica marcatura di questa sfida di Serie B. Al via del secondo tempo è però sempre la Juve Stabia a farsi avanti: pure le vespe si dimostrando ancora una volta imprecise negli ultimi 11 metri. Proprio da uno di questi errori nascerà poi il gol dei granata, abbastanza fortuito: a firmarlo sarà Diaw al 64’. Incassato il gol i campani poi si spengono e pure al 90’ rimangono in 10 per l’espulsione in seguito a doppia ammonizione di Cisse.

IL TABELLINO

Juve Stabia-Cittadella 0-1 (0-0 pt)

Marcatori: 19′ st Diaw

JUVE STABIA: Russo, Vitiello (C), Mezavilla, Troest, Germoni, Di Gennaro (15′ st Carlini), Addae, Calvano, Bifulco (23′ st Canotto), Del Sole (5′ st Elia), Cisse. A DISPOSIZIONE: Branduani, Ricci, Calò, Allievi, Melara, Rossi, Izco, Mallamo, Forte. ALL.: Fabio Caserta.

CITTADELLA: Paleari; Mora, Perticone, Adorni, Benedetti; Bussaglia (36′ st Rosafio), Iori (C), Branca; Luppi (26′ st Proia); Diaw, De Marchi (30′ st Proia) A DISPOSIZIONE: Maniero, Camigliano, Celar, Ghiringhelli, Panico, Pavan, Ventola, Vita. ALL.: Roberto Venturato.

ARBITRO: Federico Dionisi (L’Aquila)

ASSISTENTI: Grossi (Frosinone) e Berti (Prato).

IV UOMO: Camplone (Pescara).

NOTE: Ammoniti: Diaw, Benedetti, Cisse, Luppi, Mezavilla, Canotto, Mora. Espulsi: Cisse al 90° per doppio giallo. Angoli: 3 – 2 Recupero: 1’ – 5’

