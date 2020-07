Video/ Juve Stabia Cremonese (1-2): highlights e gol. Doppietta di Ciofani! (Serie B)

Nel video con i gol e gli highlights di Juve Stabia Cremonese 1-2 possiamo ammirare la doppietta di Daniel Ciofani che regala la terza salvezza consecutiva ai grigiorossi che rivedremo in Serie B anche la prossima stagione. Per le vespe gialloblù si fa invece durissima, ora gli uomini di Caserta sono obbligati a battere il Cosenza nello scontro diretto in programma venerdì prossimo al San Vito e non è detto che possa bastare, soprattutto se il Trapani dovesse vincere il ricorso, gli venisse tolto uno dei due punti di penalità e facesse bottino pieno contro il Crotone già promosso e che quindi non ha più nulla da chiedere a questo campionato. E dire che prima del lockdown la Juve Stabia era addirittura a pochi punti dalla zona play-off, invece alla ripresa del torneo è crollata e adesso si ritrova in una situazione quasi disperata. Per quanto riguarda la partita che si è disputata al Menti di Castellammare, gli ospiti trovano abbastanza presto il vantaggio con Ciofani che sugli sviluppi di un corner anticipa Provedel e gonfia la rete con un gran colpo di testa. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere anche se i pericoli maggiori per Ravaglia arrivano dagli scontri con Addae e Valzania (quest’ultimo un suo compagno, per giunta). In un paio di occasioni il portiere della Cremonese fa prendere un grosso spavento a tutti per poi rialzarsi qualche attimo più tardi dimostrando di avere la pellaccia dura. A pochi minuti dal novantesimo Arini serve l’ex-attaccante del Frosinone il quale, tenuto in gioco da Forte, fa doppietta e mette i tre punti in cassaforte, rendendo inutile la rete di Rossi al 95’, quando l’arbitro Abbattista ha già il fischietto in bocca.

IL TABELLINO

JUVE STABIA-CREMONESE 1-2 (0-1)

JUVE STABIA (4-3-3): Provedel; Fazio (90’ Melara), Troest, Allievi, Ricci; Addae (72’ Cissé), Calò, Mallamo; Di Mariano (82’ Rossi), Forte, Canotto (82’ Bifulco). All. Fabio Caserta.

CREMONESE (4-3-3): Ravaglia; Bianchetti, Ravanelli, Claiton, Crescenzi; Arini, Castagnetti (46’ Gustafson), Valzania; Zortea (89’ Gaetano), D. Ciofani, Palombi (60’ Mogos). All. Pierpaolo Bisoli.

ARBITRO: Eugenio Abbattista (sez. di Molfetta).

AMMONITI: D. Ciofani (C), Castagnetti (C), Claiton (C), Zortea (C), Addae (JS).

RECUPERO: 2’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 9’ e 85’ D. Ciofani (C), 90’+5’ Rossi (JS).

