Video/ Juve Stabia Foggia (0-0) highlights: Candellone non trova la rete! (Serie C, 13 novembre 2023)

VIDEO HIGHLIGHTS DI JUVE STABIA FOGGIA: LA SINTESI

Allo Stadio Romeo Menti le squadre di Juve Stabia e Foggia si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Pagliuca si affacciano in avanti subito al 5′ con un tiro di Piscopo parato da Nobile e gli ospiti guidati dal tecnico Cudini replicano al 9′ con la conclusione di Embalo bloccata da Thiam. Le vespe ci riprovano al 16′ con un colpo di testa insidioso di Bellich sulla punizione battuta da Romeo.

Diretta/ Juve Stabia Foggia (risultato finale 0-0): Candellone, palla fuori! (Serie C, 13 novembre 2023)

I minuti scorrono sul cronometro e le emozioni scarseggiano nonostante i campani insistano fallendo una buona opportunità intorno al 42′ quando il colpo di testa tentato da Buglio finisce di poco alto sopra lo specchio della porta avversaria. Nel secondo tempo i rossoneri ripartono in maniera arrembante rischiando qualcosa al 53′ su un presunto fallo di mano ad intercettare un tiro di Candellone ma impegnango Thiam al 54′ sulla conclusione a giro di Embalo. Nell’ultima parte dell’incontro i gialloblu sprecano da distanza ravvicinata all’82’ con Candellone su suggerimento di Bentivegna.

Diretta/ Juventus U23 Foggia (risultato finale 5-3 dcr): Next Gen in finale di Coppa

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Leonardo Mastrodomenico, proveniente dalla sezione di Matera, ha estratto il cartellino giallo per nove volte ammonendo rispettivamente Buglio, Pagliuca e Romeo da un lato, Vacca, Tonin, Martini, Tounkara, Vezzoni e Garattoni dall’altro. Il punto conquistato in questo tredicesimo turno di campionato permette alla Juve Stabia di salire a quoa 28 ed al Foggia di portarsi a 18 punti nella classifica del girone C della Serie C.

VIDEO HIGHLIGHTS DI JUVE STABIA FOGGIA: IL TABELLINO

Juve Stabia-Foggia 0 a 0

JUVE STABIA (4-3-1-2) – Thiam; Baldi, Bellich, Bachini, Mignanelli; Buglio, Leone, Romeo; Piovanello; Piscopo, Candellone. A disposizione: Signorini, Esposito; La Rosa, Maselli, Bentivegna, Guarracino, Folino, Gerbo, Andreoni, Rovaglia, Erradi, Picardi, Ruggiero, Marranzino, Vimercati. Allenatore: Guido Pagliuca.

Diretta/ Foggia Juventus U23 (risultato finale 2-1): ai Satanelli il primo round

FOGGIA (3-5-2) – Nobile; Riccardi, Carillo, Di Noia; Garattoni, Odjer, Vacca, Martini, Vezzoni; Tonin, Embalo. A disposizione: De Simone, Dalmasso; Schenetti, Peralta, Pazienza, Agnelli, Fiorini, Papazov, Rossi, Salines, Idrissou, Tounkara, Brancato. Allenatore: Mirko Cudini.

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico (sezione di Matera).

Ammoniti: 13′ Vacca(F); 22′ Buglio(J); 37′ Tonin(F); 53′ Pagliuca(J); 68′ Romeo(J); 72′ Martini(F); 74′ Tounkara(F); 84′ Vezzoni(F); 90′ Garattoni(F).

GUARDA IL VIDEO HIGHLIGHTS DI JUVE STABIA FOGGIA













© RIPRODUZIONE RISERVATA