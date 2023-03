Video/ Juve Stabia Giugliano (2-1) gol ed highlights: Pandolfi super, due gol e +3!

Video Juve Stabia Giugliano che ha inizio con una grande fase di studio tra le due formazioni campane che oggi, oltre che giocare sull’equilibrio della classifica giocano anche sul territorio. Questo, difatti, è un derby campano. Molto attivi Zigoni e Pandolfi nei primi istanti di partita ma pian piano viene fuori la squadra ospite che si fa vedere in avanti soprattutto con azioni sulle fasce. Ottimo l’inizio di gara da parte di Iglio. Lo stesso giocatore prima super a Gerbo e poi scivola sul terreno di gioco, non sfruttando il potenziale contropiede.

Succede tutto nel secondo tempo con tre gol che portano la firma di Pandolfi, autore di una bellissima doppietta con tanto di standing ovation nei minuti finali per lasciare spazio a Michele Peluso, e la rete di Rizzo direttamente dagli 11 metri. Al minuto 57 Pandolfi, ex giocatore di Turris e Cosenza, approfitta di un grande contropiede per colpire la formazione avversaria sbloccando il derby ma il vantaggio, dura appena quattro minuti. Risponde immediatamente il Rizzo che su calcio di rigore fredda il portiere avversario approfittando del tocco di mani di Ricci, ammonito. Pareggio che sembra arrivare ma alla fine è ancora Pandolfi con la zampata vincente a firmare il gol del 2-1, che significa vittoria per i padroni di casa.

VIDEO JUVE STABIA GIUGLIANO: IL TABELLINO

JUVE STABIA: Altobelli D., Barosi D. (Portiere), Caldore M., Cinaglia D., D’Agostino G. (dal 34′ st Bentivegna A.), Gerbo A. (dal 35′ st Carbone L.), Maggioni T., Maselli S., Pandolfi L. (dal 45’+3 st Peluso M.), Silipo A. (dal 1′ st Ricci M.), Zigoni G. (dal 34′ st Volpe M.). A disposizione: Bentivegna A., Berardocco L., Carbone L., Guarracino M., Moreschini P., Peluso M., Picardi M., Ricci M., Rosa A., Russo D. (Portiere), Vimercati A., Volpe M.

GIUGLIANO: Biasiol E., Di Dio F. (dal 22′ st Ceparano G.), Felippe Martello L., Gladestony, Iglio G. (dal 4′ st Rondinella G.), Oyewale S., Poziello C., Rizzo N. (dal 23′ st Piovaccari F.), Salvemini F., Sassi J. (Portiere), Scognamiglio G.. A disposizione: Aruta M., Ceparano G., Ciuferri F., De Francesco F., Eyango S., Felici M., Ghisolfi M., Gomez O., Mesisca G., Piovaccari F., Poziello R., Rondinella G., Siamatas C. (Portiere), Sorrentino L., Viscovo A. (Portiere)

Reti: al 12′ st Pandolfi L. (Juve Stabia) , al 39′ st Pandolfi L. (Juve Stabia) al 16′ st Rizzo N. (Giugliano) .

Ammonizioni: al 12′ pt Caldore M. (Juve Stabia), al 33′ pt Maggioni T. (Juve Stabia), al 45’+1 pt Gerbo A. (Juve Stabia), al 15′ st Ricci M. (Juve Stabia), al 41′ st Altobelli D. (Juve Stabia) al 39′ pt Iglio G. (Giugliano), al 14′ st Oyewale S. (Giugliano), al 45′ st Rondinella G. (Giugliano).

CLICCA QUI PER IL VIDEO JUVE STABIA GIUGLIANO: GOL ED HIGHLIGHTS











