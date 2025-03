La Juve Stabia di mister Pagliuca, di fatto, è tornata finalmente al successo. Le ‘vespe’ di Castellammare hanno infatti sconfitto al Romeo Menti il Modena. Il risultato finale è stato di 2-1 per padroi di di casa che, però, potevano sicuramente portare a casa i tre punti finali con un risultato ancora più netto.

DIRETTA/ Bari Salernitana (risultato finale 0-0): reti inviolate! (Serie B, 15 marzo 2025)

Il team campano, infatti, ha avuto diverse occasioni per segnare più dei due gol realizzati. Anche se la prima occasione del match è stata proprio per il Modena con la conclusione di Santoro terminata di poco fuori. Ma dopo questa conclusione degli emiliani, di fatto, è iniziato il monologo della Juve Stabia.

I padroni di casa, infatti, sono riusciti a passare in vantaggio al 10′ con il lancio di Peda per Candellone che, dopo aver superato il portiere avversario, ha depositato il pallone in rete. Il Modena si è fatto poi vedere con l’incursione di Caldara che, però, non è riuscito ad impensierire il portiere stabiese Thiam.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Pari al San Nicola! Diretta gol live score (oggi 15 marzo 2025)

VIDEO JUVE STABIA MONZA, CAMPANI TORNANO AL SUCCESSO

Dopo bisogna segnalare il grandissimo salvataggio di Zaro sul tiro a botta sicura di Quaranta. Il primo tempo si è poi concluso con Ruggeri che, su azione da calcio d’angolo, non è riuscito a sfruttare di testa l’uscita a vuoto di Gagno. Anche i primi minuti del secondo tempo, di fatto, hanno visto una grande occasione per la Juve Stabia di mister Pagliuca.

Il bomber Adorante, infatti, ha colpito la traversa con un bel calcio di punizione battuto dal limite dell’area di rigore del Modena. Tuttavia, esattamente all’ora di gioco, la Juve Stabia ha poi segnato il secondo e l’ha fatto sempre con un tiro molto preciso all’angolino di Candellone.

Diretta/ Frosinone Brescia (risultato finale 2-1): tre punti ai ciociari (15 marzo 2025)

Il Modena ha avuto un sussulto con il rigore realizzato da Palumbo, ma poi non è riuscito a riportare il risultato in parità. L’ultimo tiro del match è stato proprio dei canarini con Bozhanaj che, però, ha mandato il pallone fuori. La Juve Stabia, dunque, riesce ad ottenere tre punti davvero fondamentali per la corsa a cercare di staccare un pass per il play-off di promozione del campionato di Serie B di quest’anno.

VIDEO JUVE STABIA MODENA, GOL E HIGHLIGHTS DEL MATCH