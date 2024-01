Video/ Juve Stabia Monterosi Tuscia (2-2) gol e highlights: pareggio di Vano al 95′ (Serie C, 7 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI JUVE STABIA MONTEROSI TUSCIA: LA SINTESI

Allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia le squadre di Juve Stabia e Monterosi Tuscia si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 2 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Pagliuca partono fortissimo mancando di pochissimo lo specchio della porta in acrobazia con Erradi subito al 2′. I minuti scorrono sul cronometro e le Vespe insistono riuscendo anche a passare in vantaggio al 24′ grazie alla rete messa a segno da Candellone, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso per fallo di Verde su Piscopo.

Nel secondo tempo gli ospiti allenati da mister Romondini suonano la carica con un sinistro di Vano che non impensierisce Thiam tra i pali al 48′. Nell’ultima parte dell’incontro i gialloblu trovano il gol del raddoppio al 73′ per merito di Piscopo, protagonista di un’azione solitaria vincente. I biancorossi accorciano le distanze al 90’+2′ con il gol siglato dal neo entrato Mbende sugli sviluppi di un calcio d’angolo ed acciuffano il pari in maniera un po’ inaspettata con un colpo di testa di Vano al 90’+5′, complice anche un’incertezza del portiere Thiam.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Matteo Canci, proveniente dalla sezione di Carrara, ha estratto il cartellino giallo un’unica volta per ammonire solamente Mignanelli tra le file dei padroni di casa. Il punto conquistato in extremis in questo ventesimo turno di campionato permette alla Juve Stabia di salire a quota 43 ed al Monterosi Tuscia di portarsi a 11 punti nella classifica del girone C della Serie C.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI JUVE STABIA MONTEROSI TUSCIA: IL TABELLINO

Juve Stabia-Monterosi Tuscia 2 a 2 (p.t. 1-0)

Reti: 24′ RIG. Candellone(J); 73′ Piscopo(J); 90’+2′ Mbende(M); 90’+5′ Vano(M).

JUVE STABIA (4-3-3) – Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone, Meli; Piscopo, Candellone, Erradi. Allenatore: Pagliuca.

MONTEROSI TUSCIA (3-5-2) – Mastrantonio; Piroli, Sini, Verde; Bittante, Tolomello, Di Francesco, Di Renzo, Parlati; Vano, Silipo. Allenatore: Romondini.

Arbitro: Matteo Canci (sezione di Carrara).

Ammoniti: 55′ Mignanelli(J).

