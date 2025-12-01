Video Juve Stabia Monza (risultato finale 2-2) gol e highlights della gara valida per la quattordicesima giornata della Serie B 2025/2026.

VIDEO JUVE STABIA MONZA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Romeo Menti il Monza rallenta la sua corsa pareggiando per 2 a 2 in trasferta contro un’ottima Juve Stabia. Nel primo tempo le squadre sembrano studiarsi in avvio e le Vespe tentano di mettere in difficoltà i rivali di turno chiamando in causa il portiere Thiam intorno al 16′ con una conclusione insidiosa di Candellone.

I biancorossi restano concentrati e rispondono riuscendo a spezzare l’equilibrio di partenza verso il 19′ per merito di Birindelli, lesto nello sfruttare il pallone carambolato sul corpo di Bellich dopo il palo centrato dal collega Ciurria. I brianzoli perdono però un po’ di lucidità e regalano il pareggio ai campani al 16′ quando Candellone approfitta dell’erroraccio commesso da Thiam, colpevole nell’aver rinviato addosso al compagno Ravanelli.

Il direttore di gara Allegretta opta poi di revocare al 41′ il calcio di rigore concesso ai padroni di casa al 37′ giudicando regolare il contatto fra Ravanelli e Candellone avendo rivisto l’azione al VAR. Nel secondo tempo la compagine di mister Gallo conquista un corner al 48′ con Alvarez per una deviazione di Gabrielloni e sul fronte opposto nè al 52′ Candellone nè al 53′ Pierobon fanno scendere la sfera abbastanza per inquadrare il bersaglio a dovere.

Nel finale i lombardi esultano al 68′ per il primo gol stagionale di Petagna, bravo a capitalizzare di testa il lancio di Izzo, ma al 73′ Azzi ed al 79′ Keita Balde non chiudono i conti. I campani vengono murati all’81’ con Maistro da Pessina ed è comunque Maistro all’83’ a ripristinare definitivamente la parità. E’ ancora Azzi all’88’ a disperarsi per colpa dell’ennesima parata in angolo di Confente.

Il pareggio concretizzatosi nella quattordicesima giornata di Serie B 2025/2026 consegna un punto alla Juve Stabia che in questo modo tocca quota diciotto. Il Monza continua a muoversi in classifica raggiungendo i trenta punti ma rimane anche a soli due punti di distacco dal Frosinone, seconda forza del torneo.

VIDEO JUVE STABIA MONZA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS