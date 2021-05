Video/ Juve Stabia Palermo (0-2): highlights e gol. Valente e Saraniti!

VIDEO JUVE STABIA -PALERMO (0-2): LA SINTESI

Allo Stadio Romeo Menti il Palermo supera in trasferta la Juve Stabia per 2 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa guidati dal tecnico Padalino a tentare di prendere in mano il controllo delle operazioni andando alla conclusione verso il 4′ con Marotta, senza però inquadrare lo specchio della porta difesa da Pelagotti. Gli ospiti allenati da mister Filippi provano subito a rispondere con una doppia mezza occasione per De Rose e Valente al 6′. I minuti scorrono sul cronometro ed i siciliani insistono riuscendo a passare in vantaggio intorno al 18′ grazie alla rete messa a segno da Valente, protagonista di un bel colpo di testa vincente su assist di Kanoute. I rosanero mancano poi l’opportunità per raddoppiare al 25′ ed i campani falliscono a loro volta una chance al 31′.

Nel secondo tempo i gialloblu non approfittano di un’altra occasione al 57′ quando Marotta non ci arriva da distanza ravvicinata e, sul fronte opposto, De Rose spara largo di poco al 60′. Nell’ultima parte dell’incontro le Aquile chiudono i conti annichilendo le Vespe con il gol del raddoppio siglato da Saraniti con un colpo di testa al 66′ a sfruttare il cross di Valente. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Marco Ricci, proveniente dalla sezione di Firenze, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Troest, Elizalde e Marotta da un lato, Luperini e Doda dall’altro. La vittoria conquistata lontano dalle mura amiche permette al Palermo di qualificarsi al turno successivo dei playoff mentre la Juve Stabia viene eliminata dalla corsa alla Serie B.

IL TABELLINO

Juve Stabia-Palermo 0 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 18′ Valente(P); 66′ Saraniti(P).

JUVE STABIA (3-4-3) – Farroni; Mulè, Troest, Elizalde; Scaccabarozzi, Berardocco, Vallocchia, Rizzo; Borrelli, Marotta, Orlando. A disp.: Russo, Gianfagna, Lia, Caldore, Esposito, Bovo, Iannoni, Garattoni, Suciu, Cernigoi, Fantacci, Ripa. All.: Pasquale Padalino.

PALERMO (3-4-3) – Pelagotti; Marong, Lancini, Marconi; Accardi, De Rose, Luperini, Valente; Kanoute, Santana, Floriano. A disp.: Faraone, Corrado, Crivello, Martin, Silipo, Saraniti, Peretti, Odjer, Broh, Doda, Almici. All.: Giacomo Filippi.

Arbitro: Marco Ricci (sezione di Firenze).

Ammoniti: 12′ Troest(J); 42′ Luperini(P); 59′ Elizalde(J); 62′ Doda(P); 90’+4′ Marotta(J).

VIDEO JUVE STABIA PALERMO, HIGHLIGHTS E GOL

