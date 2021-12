Video/ Juve Stabia Potenza (3-0) gol e highlights: doppietta per Stoppa

La Juve Stabia supera il Potenza con un bel tre a zero firmato da Bentivegna e Stoppa, doppietta. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Banegas la mette in mezzo da angolo, sfera che arriva a Sandri fuori area, il tiro di quest’ultimo termina alto. Padroni di casa ad un passo dal vantaggio! Panico serve Stoppa che aggancia la sfera e prova il tiro a giro, la sfera termina fuori di pochissimo. Eusepi inventa per Stoppa, nell’area di gara scocca il tiro ma Marcone no si lascia sorprendere. Bentivegna! La sblocca la Juve Stabia! Una grandissima punizione che scavalca la barriera e supera il portiere avversario! Sepe ci prova di testa da azione di angolo, per un soffio non trova la porta! Pochi minuti alla fine di una prima frazione molto interessante. Termina la prima frazione, decide al momento la bellissima punizione di Bentivegna.

SECONDO TEMPO

Volpe la mette in mezzo con il destro dove pesca Ricci, di testa la sfera termina fuori di pochissimo. Zenuni compie una grandissima chiusura su Bentivegna in area e salva il Potenza. Azione personale di Volpe che entra in area e calcia, para bene Sarri. Ancora Volpe pericoloso in due occasioni, si salva la Juve Stabia. Stoppa! La chiude la Juve Stabia! Sandri sbaglia, scambio con Eusepi di Stoppa con il secondo che chiude il match. Rosso per Romero! Entrato da pochi minuti in campo viene buttato fuori dopo aver detto qualcosa al direttore di gara. Il centravanti rientrava dopo un lungo infortunio, ritorno da dimenticare in fretta. Eusepi serve Rizzo con un colpo di tacco, la palla in mezzo per Stoppa che trova la doppietta personale e manda in archivio il match. Termina la gara con la netta vittoria della Juve Stabia sul Potenza.

IL TABELLINO

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri; Donati, Cinaglia, Caldore, Rizzo; Altobelli (82’ Della Pietra), Scaccabarozzi; Bentivegna (63’ Berardocco), Stoppa, Panico (82’ Todisco); Eusepi (82’ Guarracino). A disposizione: Russo, Pozzer; Todisco, Davì, Berardocco, Guarracino, Della Pietra, Esposito, Evacuo. Allenatore: Stefano Sottili.

Potenza (3-5-2): Marcone; Matino, Piana, Gigli; Coccia, Sandri, Zenuni, Ricci (66’ Bruzzo), Sepe; Volpe (72’ Romero), Banegas (89’ Zagaria). A disposizione: Greco, Petriccione; Orazzo, Romero, Bruzzo, Maestrelli, Zagaria, Sessa. Allenatore: Bruno Trocini.

ARBITRO: Giuseppe Collu

AMMONIZIONI: Matino (22’), Bentivegna (27’), Ricci (32’), Gigli (68’), Altobelli (69’), Volpe (71’), Bruzzo (79’)

ESPULSIONI: Romero (80’)

MARCATORI: Bentivegna (35’), Stoppa (76’, 85’)

