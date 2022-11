Video/ Juve Stabia Potenza (0-0) highlights: pareggio a reti bianche! (Serie C)

VIDEO JUVE STABIA POTENZA (0-0): LA PARTITA

Juve Stabia e Potenza conquistano un punto a testa in questa gara valida per la quindicesima giornata di Serie C, Girone C, giocata allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Un risultato bugiardo, che sorride ai padroni di casa, per quanto dimostrato dai rossoblù nel corso della partita con una miriade di occasioni non sfruttate. Nel primo tempo Caturano va vicinissimo all’1-0 con una girata da vero bomber in area di rigore, che Barosi sventa con un meraviglioso colpo di reni. Nel finale della prima frazione di gioco le Vespe hanno provato a reagire, con qualche buona trama, ma non sono riusciti ad impensierire la difesa avversaria.

Nel secondo tempo i calabresi partono fortissimo e dal 58esimo al 63esimo ha tre clamorose occasioni da rete: Caturano pesca Steffè con un ottimo cross, con il centrocampista che si inserisce con i tempi giusti e con una difficile conclusione di prima intenzione sfiora l’incrocio dei pali. Al 62esimo Di Grazia si gira in un fazzoletto ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta, mentre un minuto più tardi è ancora Steffè che si fa ipnotizzare da Barosi. Al 75esimo si sveglia la Juve Stabia, ma si divora il vantaggio con Bentivegna. All’85esimo Caldore ha la palla dei tre punti, ma di testa spara fuori incredibilmente.

VIDEO JUVE STABIA POTENZA (0-0): IL TABELLINO

JUVE STABIA: Barosi D., Altobelli D., Berardocco L., Caldore M., D’Agostino G. (dal 21′ st Guarracino M.), Maggioni T., Mignanelli D., Pandolfi L. (dal 22′ st Bentivegna A.), Ricci M. (dal 42′ st Silipo A.), Santos C., Scaccabarozzi J.. A disposizione: Maresca B., Russo D., Bentivegna A., Carbone L., Della Pietra V., Dell’Orfanello U., Guarracino M., Maselli S., Peluso M., Picardi M., Silipo A., Zigoni G.

POTENZA: Gasparini M., Armini N., Caturano S., Di Grazia A. (dal 29′ st Del Pinto L.), Girasole D., Gyamfi B., Laaribi M. (dal 21′ st Sandri M.), Logoluso G. (dal 21′ st Talia A.), Matino E., Steffe D. (dal 28′ st Del Sole F.), Verrengia B. (dal 39′ st Celesia C.). A disposizione: Alastra F., Belloni N., Celesia C., Del Pinto L., Del Sole F., Emmausso M., Legittimo M., Masella D., Polito V., Sandri M., Schimmenti E., Talia A.

Reti: –

Ammonizioni: al 37′ st Santos C. (Juve Stabia) al 13′ pt Laaribi M. (Potenza), al 37′ pt Armini N. (Potenza), al 38′ pt Caturano S. (Potenza), al 24′ st Matino E. (Potenza).













