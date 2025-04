VIDEO JUVE STABIA SALERNITANA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia la Juve Stabia si aggiudica il derby campano vincendo di misura per 1 a 0 contro la Salernitana. Nel primo tempo le Vespe iniziano la partita assaltando la difesa avversaria prima con Piscopo in acrobazia al 4′ e poi con Ruggero al 6′ a mandare la sfera alta sopra la traversa.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ La Juve mette KO la Salernitana! Diretta gol live score (oggi 5 aprile 2025)

Al 21′ Fortini comincia a prendere le misure sprecando però un erroraccio commesso da Stojanovic ed i granata restano con un uomo in meno dal 44′ quando Njoh viene espulso per doppia ammonizione. Nel secondo tempo i gialloblu spezzano l’equilibrio iniziale con il gol partita realizzato al 54′ da Fortini, bravo ad insaccare la sfera sull’assist regalatogli dal suo compagno di squadra Piscopo.

DIRETTA/ Juve Stabia Salernitana (risultato finale 1-0): espulso pure Louati! (Serie B, 5 aprile 2025)

Nel finale la compagine guidata dal tecnico Breda insegue l’eventuale rete del pareggio con un colpo di testa di Corazza al 68′ e si disperano quando il gol segnato da Ferrari al 75′ viene annullato su richiamo del VAR per un fallo di mano non ravvisato dall’arbitro in presa diretta. Le formazioni tornano ad essere in parità numerica dal 78′ con il cartellino rosso diretto rifilato a Louati, colpevole di un brutto intervento irregolare su Tongya, tra i calciatori della Juve.

Niente da fare per gli ospiti nel recupero, vedendosi trasformare una richiesta di calcio di rigore in una punizione a sfavore. Il successo conquistato in casa lancia la Juve Stabia a quarantanove punti nella classifica della Serie B stagione 2024/2025. La sconfitta costa invece caro alla Salernitana che rimane sempre attardata con i suoi trenta punti in zona retrocessione.

Diretta/ Pisa Modena (risultato finale 1-2): Santoro e Gliozzi decisivi (Serie B, 5 aprile 2025)

VIDEO JUVE STABIA SALERNITANA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS