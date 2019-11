Video/ Juve Stabia Salernitana (2-0): highlights e gol, le vespe vincono il derby

Alle vespe gialloblù farà sicuramente molto piacere rivedere il video con i gol e gli highlights di Juve Stabia Salernitana 2-0: la squadra allenata da Fabio Caserta si aggiudica il derby campano e compie tre balzi in avanti verso la salvezza, quella di Ventura va invece incontro alla terza sconfitta nelle ultime quattro gare di campionato, il Benevento è sempre più lontano e anche per rimanere in zona play-off bisognerà sgomitare non poco nelle prossime settimane, le pretendenti alla top 8 non mancano e in questo momento la classifica molto corta non ammette alcun margine di errore da qui in avanti. Al Menti di Castellammare la partita non poteva cominciare in maniera migliore per i padroni di casa che trovano subito la via del gol con Cissé: assist di Calò per l’attaccante guineano che non si fa intimorire da Micai (uno dei migliori portieri della Serie B) e lo batte implacabilmente per la gioia dei tifosi locali. Sulle ali dell’entusiasmo la Juve Stabia sfiora il raddoppio con Bifulco e Tonucci, gli ospiti sfiorano il palo con Giannetti che accarezza il palo, nei minuti successivi i granata tentano in tutte le maniere di pareggiare i conti ma non riescono a piazzare l’acuto. Nel finale la situazione precipita quando Migliorini, già ammonito, non le manda a dire all’arbitro Pezzuto che per tutta risposta lo manda dritto negli spogliatoi con il secondo giallo. Con l’uomo in meno la Salernitana capitola e nel recupero, a tempo ormai scaduto, Canotto in contropiede mette il punto esclamativo, inutili le proteste degli avversari che chiedono l’annullamento per la presenza di un secondo pallone in campo, il direttore di gara non è dello stesso avviso e decide che può bastare così, i giochi sono fatti.

LE DICHIARAZIONI

Davide Di Gennaro si è presentato ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria dei suoi: “Ci tenevamo particolarmente a fare bene in una partita importante come questa, affrontavamo una squadra costruita con l’obiettivo di lottare per la promozione, siamo scesi in campo con la giusta determinazione, siamo sulla strada giusta, peccato che la classifica non rispecchi le nostre prestazioni. Vengo da due anni non facili tra infortuni e altri problemi ma io ce la metto tutta per tornare quello di un tempo e ritrovare la forma fisica dei tempi migliori. Non ricordo quand’è stata l’ultima volta che ho giocato novanta minuti, so solo che dovrò rimboccarmi le maniche e soddisfare le richieste del mister, se mi chiede di giocare in un ruolo diverso non posso certo tirarmi indietro. Tra le mura amiche del Menti stiamo andando bene, è in trasferta che stentiamo a ingranare, dobbiamo assolutamente fare risultato anche fuori casa se vogliamo salvarci. Con la Salernitana si sono verificate delle situazioni poco piacevoli e sono stato io a pagare il conto, ma non ho intenzione di togliermi sassolini dalla scarpa, sono rimasto in buoni rapporti con i miei ex-compagni”.

