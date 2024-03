Video/ Juve Stabia Taranto (2-1) gol e highlights: Adorante travolge i pugliesi (Serie C, 11 marzo 2024)

Video Juve Stabia Taranto ricco di emozioni nonostante non ci siano state marcature all’interno della prima frazione di gioco. Juve Stabia che ha creato molto soprattutto nella prima mezz’ora con le occasioni che partono sempre dai piedi di Mignanelli. Avanzando con il tempo però è il Taranto a venire fuori con l’occasione di Kanoute, ex di turno, che prova a partire da solo ma viene fermato dalla difesa prontamente. Lo stesso calciatore senegalese è uno dei due ammoniti della sfida insieme a Bellich. L’occasione migliore per il Taranto è quella capitata tra i piedi di Panico che però non approfitta della buona posizione per poter colpire in porta. Al termine dei 45 minuti il risultato è di parità.

Diretta/ Juve Stabia Taranto (risultato finale 2-1): Simeri in gol ma non basta (Serie C, 11 marzo 2024)

Secondo tempo che si apre con il doppio vantaggio da parte della Juve Stabia che porta la firma dello stesso calciatore. Stiamo parlando di Adorante che riesce a siglare una doppietta nel giro di pochissimi minuti, battendo il portiere avversario. Riapre la gara Simeri nella seconda metà del secondo tempo. Questa doppietta taglia le gambe al Taranto che nel secondo tempo non riesce ad esprimere il suo solito gioco e si ferma perdendo in Campania con il risultato di 2-1. Juve Stabia che sale a quota 67 mentre Taranto che rimane a 49 punti con 5 punti di distanza dall’Avellino che è fermo al quarto posto. Dopo 90 minuti di gioco le due squadre lasciano il campo con la partita che termina con il risultato di 2-1.

Video/ Latina Juve Stabia (1-3) gol e highlights: la capolista espugna anche il Francioni (7 marzo 2024)

VIDEO JUVE STABIA TARANTO: IL TABELLINO

JUVE STABIA: Ngagne D. (Portiere), Andreoni C., Bachini M., Bellich M., Mignanelli D., Buglio D., Leone G., Romeo F. (dal 22′ st Meli M.), Mosti N. (dal 22′ st Piscopo K.), Adorante A., Candellone L.. A disposizione: Baldi M., Erradi B., Esposito M. (Portiere), Folino F., Garau O., Gerbo A., Guarracino M., La Rosa A., Marranzino P., Picardi M., Pierobon C., Piovanello E., Stanga L.

TARANTO: Vannucchi G. (Portiere), Luciani A., Miceli M., Riggio C., Valietti F. (dal 13′ st Orlando F.), Calvano S. (dal 21′ st Fiorani M.), Zonta L. (dal 13′ st Matera A.), Panico C., Kanoute M. (dal 21′ st De Marchi M.), Simeri S., Bifulco A.. A disposizione: Capone F., Costantino F. (Portiere), Enrici P., Fabbro M., Loliva A. (Portiere), Mastromonaco G., Papaserio G., Travaglini C.

Diretta/ Latina Juve Stabia (risultato finale 1-3) video streaming: la chiude Meli (Serie C, 7 marzo 2024)

Reti: al 6′ st Adorante A. (Juve Stabia) , al 10′ st Adorante A. (Juve Stabia) al 26′ st Simeri S. (Taranto) .

Ammonizioni: al 44′ pt Bellich M. (Juve Stabia), al 36′ st Candellone L. (Juve Stabia) al 29′ pt Kanoute M. (Taranto), al 9′ st Riggio C. (Taranto), al 17′ st Simeri S. (Taranto), al 31′ st Panico C. (Taranto).

VIDEO JUVE STABIA TARANTO: GOL E HIGHLIGHTS













© RIPRODUZIONE RISERVATA