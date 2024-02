Video/ Juve Stabia Turris (1-0) gol e highlights: decide Adorante in avvio! (Serie C, 26 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI JUVE STABIA TURRIS: LA SINTESI

Allo Stadio Romeo Menti la Juve Stabia supera la Turris per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Pagliuca partono fortissimo riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 1′ grazie alla rete messa a segno da Adorante. I minuti scorrono sul cronometro ed i gialloblu insistono mancando un’opportunità al 16′ con il duo Mosti-Adorante mentre la coppia formata da Leone e Buglio si vede ribattere due conclusioni insidiose intorno al 26′.

Nel secondo tempo il copione del match non pare cambiare rispetto a quanto accaduto in precedenza e le Vespe suonano nuovamente la carica con uno spunto di Meli disinnescato da Marcone al 49′. Nell’ultima parte dell’incontro gli ospiti allenati da mister Menichini sprecano una chance per cercare di pareggiare al 74′ quando la conclusione di Jallow viene parata da un attento Thiam ed i corallini centrano pure una clamorosa traversa nel recupero al 90’+5′ con Giannone.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Andrea Ancora, proveniente dalla sezione di Roma 1, ha estratto il cartellino giallo per appena due volte ammonendo Panelli e Saccani soltanto tra gli ospiti. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventottesimo turno di campionato permettono alla Juve Stabia di salire a quota 58 nella classifica del girone C della Serie C mentre la Turris non si muove, rimanendo ferma a 28 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI JUVE STABIA TURRIS: IL TABELLINO

Juve Stabia-Turris 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 1′ Adorante(J).

JUVE STABIA (4-3-3) – Thiam; Andreoni, Bachini, Folino, Mignanelli; Buglio, Leone, Meli; Mosti, Adorante, Candellone. All.: Pagliuca. A disp.: Esposito, La Rosa, Romeo, Pierobon, Piscopo, Baldi, Guarracino, Garau, Gerbo, D’Amore, Erradi, Picardi, Marranzino, Stanga, Piovanello.

TURRIS (4-3-3) – Marcone; Maestrelli, Esempio, Panelli, Nicolao; Scaccabarozzi, Casarini, Pugliese; Nocerino, Jallow, D’Auria. All.: Menichini. A disp.: Iuliano, Pagno, Franco, Cocetta, Serpe, Giannone, De Felice, Pavone, Maniero, Cum, Contessa, Onda, Saccani, Siega, Ricci.

Arbitro: Andrea Ancora (sezione di Roma 1).

Ammoniti: 34′ Panelli(T); 90’+7′ Saccani(T).

