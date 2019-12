Video/ Juve Stabia Venezia (2-0): highlights e gol. Le Vespe non sbagliano al Menti!

Nella 17^ giornata, la Juve Stabia batte con merito per 2-0 il Venezia davanti al proprio pubblico del Romeo Menti e vince al cospetto dei veneti un importante scontro-salvezza che consente ai ragazzi di Fabio Caserta di guardare al futuro con più serenità. Come si vede nel video di Juve Stabia Venezia, il risultato finale, tuttavia, è frutto del gol lampo di Bifulco al 1’ e del raddoppio di Forte al 62’ proprio nel momento di forcing degli arancioneroverdi che comunque si sono fatti preferire a lungo nel tenere il pallino del gioco ma mancando solo di precisione al momento di concludere. E guardando alle statistiche elaborate a fine gara si vede come i veneti abbiano tirato più in porta (13 tiri totali a 9) e conquistando anche più punizioni (23 a 16); inoltre anche sui calci d’angolo conquistati la squadra di Alessio Dionisi prevale (8 a 3) anche se non è poi riuscita a concretizzare questa enorme pressione nella metà campo dei gialloblu. Un altro dato su tutti: il portiere del Venezia ha effettuato solo una parata ma raccogliendo due volte la sfera dal sacco mentre l’estremo difensore dei campani ne conta almeno cinque di cui un paio pure decisive ai fini del punteggio. Infine, detto che gli unici tre “gialli” sono stati comminati ai giocatori della Juve Stabia, a livello di passaggi totali dominano ancora gli ospiti (537 a 334) e anche negli attacchi totali sferrati i lagunari vantano un primato però difficilmente invidiabile non essendo comunque riusciti a segnare: 126 attacchi, di cui 57 pericolosi, a fronte dei solo 70 delle api di casa, di cui 36 davvero temibili.

LE DICHIARAZIONI

Al termine del match che ha visto la Juve Stabia cogliere un importante successo in chiave salvezza contro una diretta concorrente quale era il Venezia, ecco le parole dei due tecnici a seguito della conferenza stampa nella pancia dello stadio Romeo Menti. Fabio Caserta, allenatore dei padroni di casa, ha esordito ringraziando i propri ragazzi ed elogiandone l’atteggiamento, definito quello giusto: “Hanno saputo soffrire anche quando c’era da soffrire: ma i moduli non contano, ciò che contava oggi era la tenacia che ho visto in campo” ha spiegato il coach dei gialloblu. “Sono inoltre molto felice per il gol di Bifulco e per la conferma di Forte che per noi è fondamentale, ma anche dell’impegno profuso da giocatori come Boateng: ora però spero di recuperare i tanti infortunati e prepararci velocemente in vista del prossimo impegno di giovedì” ha concluso Caserta. Sull’altro versante, invece, Alessio Dionisi si è preso davanti ai giornalisti tutte le responsabilità del KO in terra campana: “La Juve Stabia in queste 16 partite ha cambiato vari sistemi di gioco e noi abbiamo pensato potesse giocare a specchio: così ha fatto ma il primo gol ci ha condizionato tanto” ha ammesso il coach degli arancioneroverdi che però ha concesso gli avversari una maggiore determinazione a differenza dei suoi giocatori. “Comunque non penso che nel gioco ci abbiano superato: abbiamo concesso occasioni che non dovevamo ma loro hanno vinto immeritatamente dato che non esiste solo il gioco ma anche i momenti e la determinazione” ha concluso Dionisi invitando la sua squadra a recuperare energie mentali in vista del prossimo impegno.

