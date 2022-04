Video/ Juve Stabia Virtus Francavilla (4-0) gol e highlights: è poker! (Serie C)

VIDEO JUVE STABIA VIRTUS FRANCAVILLA (4-0): STOPPA E…

Tra Juve Stabia e Virtus Francavilla termina 4 a 0. Il match della 38esima giornata di campionato finisce in goleada, nonostante il primo tempo fosse terminato solo 1 a 0 per i padroni di casa, in grado di passare in vantaggio al 18′ con il gol di Stoppa arrivato direttamente su calcio di punizione. Sul finale della prima frazione di gara ancora pericolose le Vespe. Sul corner calciato bene da Stoppa, ci prova di testa Caldore, ma Nobile è bravo a neutralizzare la conclusione aerea del difensore. Al break il risultato recitava dunque 1 a 0 per la squadra allenata da Novellino.

DIRETTA/ Juve Stabia Virtus Francavilla (risultato finale 4-0): poker e vittoria!

VIDEO JUVE STABIA VIRTUS FRANCAVILLA: POKER NEL FINALE

Il secondo tempo tra Juve Stabia e Virtus Francavilla ha visto il dialagare dei padroni di casa. Dopo il gol nel primo tempo – al 18′ – su punizione a firma di stoppa, al 63′ arriva anche il raddoppio, sempre con il numero 10. Diagonale vincente del giocatore che Nobile non riesce a bloccare. All’83’, il gol del tris con Erradi, neo entrato, in grado di andare a segno di testa. Sul finale, nell’ultimo minuto di recupero, segna anche Caldore. È infatti lui, al 92′, a siglare il poker che al Menti regala alla squadra di Novellino una meritata vittoria nell’ultima giornata di campionato.

Diretta/ Virtus Francavilla Foggia (risultato finale 2-2) video tv: solo un pari

JUVE STABIA VIRTUS FRANCAVILLA: IL TABELLINO

JUVE STABIA-VIRTUS FRANCAVILLA 4-0

JUVE STABIA (4-3-3): Dini; Donati (90’ Picardi), Troest, Caldore, Panico; Davì, Schiavi (87’ Squizzato), Dell’Orfanello (79’ Erradi); De Silvestro (87’ Della Pietra), Stoppa, Guarracino (79’ Evacuo). A disp: Russo, Pozzer, Peluso, Cinaglia, Esposito, Ceccarelli, Maglione. All. Novellino

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-2-1) Nobile; Delvino, Miceli, Caporale (78’ Feltrin); Carella, Toscano, Franco, Pierno; Maiorino (73’ Enyan), Patierno; Ventola (88’ De Maria). A disp.: Cassano, Idda, Gianfreda, Prezioso, Padovano, Rizzo, Poletì, Demirdjian. All. Taurino

Diretta/ Potenza Juve Stabia (risultato finale 1-1): Della Pietra trova il pareggio!

MARCATORI: 18’ Stoppa, 62’ Stoppa, 82’ Erradi, 92’ Caldore

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI JUVE STABIA VIRTUS FRANCAVILLA











© RIPRODUZIONE RISERVATA