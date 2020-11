Video/ Juve Stabia Viterbese (2-0): highlights e gol. Romero e Fantacci per le vespe!

VIDEO JUVE STABIA-VITERBESE (2-0): LA SINTESI

Allo Stadio Comunale Romeo Menti la Juve Stabia supera la Viterbese per 2 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa guidati da mister Padalino partono fortissimo prendendo subito in mano il controllo delle operazioni. Le Vespe vanno al tiro al 2′ con Romero ed è proprio quest’ultimo a spezzare poi l’equilibrio al 4′, sfruttando al meglio l’assist offertogli dal suo compagno Garattoni sull’azione cominciata da Fantacci a destra. Gli ospiti allenati dal tecnico Taurino faticano a prendere le misure ai rivali di giornata in questi primi istanti, rischiando al 6′ sull’errato rinvio di Daga, bravo invece a bloccare la sfera al 7′. I minuti scorrono sul cronometro e nonostante i Leoni crescano, sono sempre i gialloblu di casa a rendersi pericolosi sfiorando il gol dell’eventuale raddoppio al 23′ con Mastalli, sia al 27′ che al 29′ con lo stesso Romero ed al 31′ con Orlando.

JUVE STABIA VITERBESE: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori, il copione della partita si ripete rispetto a quanto ammirato nel corso della frazione precedente ed infatti i campani cominciano con il piede premuto sull’acceleratore, tanto da trovare il gol del raddoppio già al 50′ per merito di Fantacci, autore di una bella giocata personale supportata anche da una deviazione a sfavorire l’intervento di Daga tra i pali. Gli ospiti non ci stanno e rispondo al 54′ con la conclusione pericolosa di Bezziccheri, terminata larga non di molto rispetto allo specchio della porta delle Vespe. Nell’ultima parte dell’incontro la Juve Stabia manca il terzo gol prima centrando una traversa al 73′ con Garattoni e mancando poi un’altra buona opportunità con Fantacci, vicino alla doppietta personale verso il 76′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Marco Monaldi, proveniente dalla sezione di Macerata, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Mulè e Lia da un lato, Rossi, Bezziccheri e Besea dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo dodicesimo turno di campionato permettono alla Juve Stabia di salire a quota 17 nella classifica del girone C della Serie C mentre la Viterbese non si muove, rimanendo ferma a 7 punti.

IL TABELLINO

Juve Stabia-Viterbese 2 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 4′ Romero(J); 50′ Fantacci(J).

JUVE STABIA (4-3-3) – Tomei; Garattoni, Codromaz, Mulè, Rizzo; Scaccabarozzi, Berardocco, Mastalli; Fantacci, Romero, Orlando. A disp.: Lazzari, Maresca, Lia, Bentivegna, Bovo, Guarracino, Vallocchia, Bubas, Oliva. Allenatore: Pasquale Padalino.

VITERBESE (3-5-2) – Daga; Mbende, Ferrani, Baschirotto; De Santis, Bezziccheri, De Falco, Sibilia, Falbo; Tounkara, Rossi. A disp.: Maraolo, Bianchi, Markic, Calì, Ricci, Menghi E., Galardi, Zanon, Macrì, Menghi M., Scalera, Besea. Allenatore: Roberto Taurino.

Arbitro: Marco Monaldi (sezione di Macerata).

Ammoniti: 52′ Rossi(V); 55′ Mulè(J); 79′ Bezziccheri(V); 84′ Lia(J); 88′ Besea(V).

CLICCA QUI PER IL VIDEO JUVE STABIA VITERBESE

© RIPRODUZIONE RISERVATA