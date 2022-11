Video/ Juventus Arsenal donne (1-1) gol ed highlights: 2°posto per il club bianconero

Video Juventus Arsenal femminile che inizia puntale alle ore 21:00 e fin dai primi minuti sono i Gunners ad attaccare con maggiore costanza. Juventus che prova con Girelli e Bonansea la giocata ma a brillare sono Rosucci e Salvai in difesa, quest’ultima sostituendosi al portiere. Anche Boattin brilla, ma soprattutto per il secondo tempo quando salva un gol sulla linea dopo un’uscita non eccezionale di Magnin, portiere trentenne della Juventus. Primo tempo che finisce senza troppi sussulti, molto equilibrio e poche emozioni in campo con due rose che preferiscono studiarsi piuttosto che affondare il colpo agli avversari. Secondo tempo che sembra essere, invece, quasi un’altra partita.

Parte fortissima l’Arsenal con Boattin, come già detto, che salva sulla linea e Juventus che attacca poi in contropiede con Girelli che apre per la compagna olandese Beerensteyn che fredda il portiere avversario e fa 1-0 in casa. La felicità è l’entusiasmo della Juventus fa loro sfiorare il gol ma riecco le donne di Londra che trovano il pari sugli sviluppi di un calcio d’angolo dopo un’uscita non buona di Magnin. Botta alla testa, gioco fermo e poi cambio per l’Arsenal. Miedema ci prova da fuori ma nulla da fare: pochi pensieri per la difesa juventina. Minuti finale di fuoco che però non cambiano il risultato è 1-1 il risultato del match valevole per la terza giornata della Uefa Champions League.

VIDEO JUVENTUS ARSENAL: IL TABELLINO

Juventus (4-3-3): Peyraud-Maignin, Lenzini, Rosucci, Salvai, Boattin, Caruso (82′ Bonfantini), Pedersen, Grosso, Bonansea (82′ Cantore), Girelli, Beerensteyen (95’Duljan). All. Montemurro.

Arsenal (4-3-3): Zinsberger, McCabe, Catley, Wubben-Moy, Wienroither (80′ Maritz), Walti, Nobbs (64′ Beattie), Maanum, Foord, Miedema, Blackstenius. All.Eidevall

Marcatori: 52′ Beerensteyen (J), 61′ Miedema (A);

Ammoniti: Pedersen (J), Beerensteyen (A), Walti (A);

Arbitro: I. Demetrescu

