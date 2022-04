Video/ Juventus Bologna (1-1) gol e highlights: Vlahovic risponde ad Arnautovic

La Juventus impatta in casa contro il Bologna riprendendo i felsinei nel finale grazie a Vlahovic, come ammireremo nel video Juventus Bologna 1-1. Il Bologna, che ha chiuso il match in nove uomini, era andato in vantaggio con Arnautovic. Ripercorriamo le fasi salienti della gara. Ci prova subito Vlahovic, Theate chiude. Danilo prova a servire Vlahovic ma Medel intercetta il tentativo. Cuadrado serve per Dybala, la conclusione dell’argentino non inquadra la porta. Orsolini per Arnautovic, Chiellini accompagna la sfera fuori. Dybala sbaglia a servire Danilo, Orsolini calcia e non trova la porta. Cross di Morata per Vlahovic che di testa non riesce a schiacciare. Ancora Morata per Vlahovic che di testa sfiora il vantaggio. Rabiot si inserisce, Theate tocca con il braccio, giallo e punizione per la Juventus.

Tira Dybala che sfiora il palo, buon tiro di poco fuori. Errori pericolosi della Juventus in uscita, ultimo con Cuadrado. Giallo per Svanberg dopo il fallo su Chiellini. Fallo di Soriano su Dybala, punizione per la Juventus. Cuadrado prova a cercare De Light, ma non calibra bene. Prova Svanberg, para facile Szczesny. Fallo di Cuadrado su Orsolini, giallo per il colombiano. De Sciglio in mezzo per Morata, chiude in angolo il Bologna. Danilo prova la conclusione da fuori area, palla fuori di non molto. Cuadrado anticipa Arnautovic che entra in ritardo, giallo per lui, era diffidato. Dijks in mezzo, Chiellini salva in calcio d’angolo. Termina la prima frazione a reti bianche tra Juventus e Bologna, davvero poche le emozioni.

VIDEO JUVENTUS BOLOGNA: SECONDO TEMPO

Per il video Juventus Bologna, passiamo alla ripresa. Arnautovic per Svanberg, chiude bene Danilo. Grande giocata di Arnautovic che aggancia palla in area e si gira, palla fuori di un soffio. Cross di Pellegrini, Skorupski a vuoto e Rabiot non trova la porta. Arnautovic! La sblocca il Bologna! Grande palla di Soriano per l’attaccante austriaco che dribbla Szczesny e la mette in rete! Sono dodici i gol per lui in campionato. Dybala per De Sciglio che ci prova con il destro, Skorupski vola e mette in angolo. Cuadrado in mezzo da angolo, Danilo di testa prende il palo! Nella Juventus entrano Bonucci, Zakaria e Bernardeschi, per Dybala, Pellegrini e Bernardeschi. Arnautovic serve di tacco per Soriano, palla in angolo. Problema muscolare per Arnautovic, al suo posto entra Barrow.

Ci prova Orsolini, palla fuori. Vlahovic ci prova da fuori area, palla altissima. Juventus che sbatte sistematicamente contro la difesa del Bologna. De Sciglio crossa ma la sfera era uscita, sfuma l’occasione. Cuadrado prende la traversa! Ma intanto si va al VAR per un possibile rigore per l’intervento di Soumaoro su Morata. Espulso Soumaoro per il fallo, ma è punizione. Secondo giallo per Medel e Bologna in nove! Vlahovic calcia e la mette alta. Otto i minuti di recupero. Juventus che attacca a testa bassa. Vlahovic! La riprende la Juventus! Morata la mette in mezzo di rovesciata e Vlahovic di testa la riprende. Cuadrado per Rabiot, blocca Skorupski. Termina in parità il match tra Juventus e Bologna.

IL TABELLINO

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio (41′ st Kean), De Ligt (14′ st Bonucci), Chiellini (29′ st Alex Sandro), Pellegrini (14′ st Zakaria); Cuadrado, Danilo, Rabiot; Dybala (14′ st Bernardeschi), Vlahovic, Morata. A disp. Pinsoglio, Perin, Rugani, Miretti. All. Allegri.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Soriano (29′ st Kasius, 41′ st Dominguez), Schouten, Svanberg (29′ st Aebischer), Dijks; Orsolini (41′ st Bonifazi), Arnautovic (20′ st Barrow). A disp. Molla, Bardi, Binks, Viola, Mbaye, De Silvestri, Vignato. All. Mihajlovic (in panchina Tanjga).

Arbitro: Sacchi di Macerata.

V.A.R.: Guida di Torre Annunziata.

Espulsi: st 42′ Medel (B) per proteste, Soumaoro (B) per fallo da ultimo uomo.

Ammoniti: pt 13′ Theate (B), 18′ Svanberg (B), 31′ Cuadrado (J), 41′ Arnautovic (B)

