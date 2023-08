Video/ Juventus Bologna (1-1) gol e highlights: Vlahović salva i bianconeri dalla figuraccia (27 agosto 2023)

VIDEO JUVENTUS BOLOGNA (1-1): LA SIGNORA STECCA

All’Allianz Stadium, in un’atmosfera elettrizzante, la Juventus – reduce dalla netta vittoria sul campo dell’Udinese – incontra il Bologna per la seconda giornata di Serie A 2023-24. Il caldo opprimente è già un lontano ricordo in quel di Torino dove le temperature sono scese a 22 gradi grazie ai temporali e alle raffiche di vento che da diverse ore imperversano nel Nord Italia. La partita è iniziata con intensità: i bianconeri hanno cercato di fare breccia fin da subito con un tentativo di Vlahović (che era in fuorigioco), mentre tutto lo stadio ha reclamato un rigore quando Chiesa e Moro si sono scontrati in area.

Tuttavia, l’arbitro Di Bello ha lasciato proseguire, decisione avallata dal VAR che non è intervenuto. Il Bologna ha mostrato la propria forza con Zirkzee in primo piano, che ha fornito un assist perfetto per Ferguson, portando i felsinei momentaneamente in vantaggio. La reazione dei padroni di casa non si è fatta attendere, ma gli ospiti hanno dimostrato una solida difesa, chiudendo il primo tempo avanti nel punteggio.

VIDEO JUVENTUS BOLOGNA: IL SECONDO TEMPO

Nella seconda metà del match la Juventus si è lanciata all’arrembaggio nel tentativo di ribaltare la situazione. Chiesa e Weah hanno cercato di penetrare la difesa avversaria, ma senza successo, determinante l’opposizione di Skorupski che ha detto di no al figlio di George con una gran parata anche se il tiro era piuttosto centrale. Al 52′ segna Vlahović, ma il VAR annulla il gol per una posizione di offside. Il Bologna ha continuato a contrattaccare, ma non è riuscito a consolidare il proprio vantaggio con Perin bravissimo ad abbassare la saracinesca nel momento più critico. Nei prossimi giorni si continuerà sicuramente a discutere del contatto tra Iling-Junior e Ndoye, soprattutto perché nessuno ha invitato Di Bello all’on-field review, e magari rivedendo le immagini al rallentatore il fischietto di Brindisi avrebbe confermato la sua decisione iniziale oppure cambiato idea e indicato il dischetto. Thiago Motta vuole far valere le sue ragioni ma in cambio ottiene solo un cartellino giallo e l’allontanamento di uno dei suoi collaboratori. Sul 2 a 0 la gara avrebbe preso tutt’altra piega. Gli sforzi degli uomini di Allegri danno i loro frutti a una decina di minuti dal novantesimo, quando Vlahović gonfia la rete con un gran colpo di testa, stavolta è tutto buono e il centravanti serbo può festeggiare il suo secondo centro in campionato cha vale l’1-1 finale. Il Bologna cancella lo zero dalla classifica mentre la Vecchia Signora si deve accontentare del punticino e perde contatto da Milan e Verona che restano così da sole al comando della Serie A.

VIDEO JUVENTUS BOLOGNA 1-1, IL TABELLINO

JUVENTUS-BOLOGNA 1-1 (0-1)

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah (82’ McKennie), Fagioli (66’ Pogba), Locatelli (82’ Yildiz), Rabiot, Cambiaso (66’ Iling-Junior); Vlahović, Chiesa (74’ Milik). All. Massimiliano Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Lykogiannis (61’ Corazza); Moro (60’ Domínguez), Aebischer (85’ El Azzouzi); Orsolini (60’ Karlsson), Ferguson, Ndoye (90’+2’ Fabbian); Zirkzee. All. Thiago Motta.

ARBITRO: Marco Di Bello (Sez. di Brindisi).

AMMONITI: 12’ Rabiot (J), 17’ Posch (B), 87’ Yildiz (J).

RECUPERO: 2’ pt, 7’ st.

MARCATORI: 24’ Ferguson (B), 80’ Vlahović (J).

