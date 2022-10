Video/ Juventus Bologna (3-0) gol e highlights: si festeggia allo Stadium (Serie A)

VIDEO JUVENTUS BOLOGNA (3-0): ALLEGRI TORNA A VINCERE!

All’Allianz Stadium di Torino i bianconeri provano ad amministare il gioco e aspettare il momento giusto per affondare il colpo con un’imbucata a favore dei due attaccanti: Vlahovic e Milik. Difficile però trovare le due punte in maniera diretta, infatti il Bologna crea molta densità al centro del campo.

La soluzione adottata da Allegri infatti è cercare di smistare la palla sui piedi di Kostic, infatti il crossatore seriale della Juve è l’unico che può mettere in moto gli attaccanti bianconeri, infatti da un suo cross nasce l’azione più pericolosa di questa prima frazione: un colpo di testa di Mckennie che però finisce tra le braccia del portiere.

I padroni di casa si portano in vantaggio grazie al neo acquisto Filip Kostic che dopo un contropiede e un passaggio di Vlahovic si trova davanti alla porta (anche se un po’ defilato) riesce a insaccare senza problemi, trovando il primo goal in Serie A nella sua carriera. Da quel momento in poi si è vista un’altra Juve in campo che rischiava di fare il 2-0 con Milik che però tira al volo tra le braccia del portiere.

Molta frustrazione da parte del Bologna che dopo il goal invece tende molto spesso a fare fallo cercando di addormentare il gioco, un’idea malsana visto che i bianconeri sono bravi a sfruttare le occasioni che capitano e il goal trovato ha dato fiducia agli undici in campo, oltre che ai tifosi che finalmente vedono una squadra che vuole portare a casa il risultato.

VIDEO JUVENTUS BOLOGNA, IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa le squadre sono molo più basse e cercano di non prendere goal piuttosto che farlo, dopotutto nel 4-4-2 dei bianconeri i due centrocampisti vanno fatti rifiatare e infatti al 60esimo entra Paredes proprio per dare un po’ di sostanza in mezzo al capo a discapito di Kostic.

Sempre al sessantesimo assistiamo poi al secondo goal della Juventus che dopo una ripartenza Mckennie mette in mezzo un cioccolatino dentro l’area di rigore che Vlahovic mette subito in rete con un colpo di testa alla quale Skorupski non può far nulla. Qualche minuto dopo arriva anche il 3-0 grazie a Milik che si ritrova il pallone tra le gambe e non ci pensa due volte a tirare forte sotto la traversa, dopo una partita sull’onda del sacrificio.

Termina Juventus Bologna sul risultato netto di 3-0 che da morale ad una squadra che aveva perso la cattiveria dopo le prime otto giornate di campionato, una vittoria che deve servire come base di partenza per il trittico di partite contro il Maccabi Haifa in Champions e poi il Milan a San Siro, per non parlare poi del Torino nel primo derby stagionale per le due squadre piemontesi.

Nell’ultima frazione di gara i bianconeri hanno abbassato il ritmo, come è giusto che sia con il risultato al sicuro, ma non senza rischi infatti se Allegri può sorridere della porta inviolata deve ringraziare l’errore di Orsolini, che dopo una ripartenza che porta il giocatore italiano davanti alla porta di Szczesny, ma al momento di calciare, spara a lato e anche di parecchio.

VIDEO JUVENTUS BOLOGNA, IL TABELLINO

JUVENTUS BOLOGNA 3-0 (1-0)

JUVENTUS: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Bremer, Danilo; McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri.

BOLOGNA: Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumi, Lykogiannis; Schouten, Medel, Dominguez; Orsolini, Arnautovic, Sansone. All. Thiago Motta

ARBITRO: Abisso

AMMONITI: Sosa (B)

MARCATORI: Kostic, Vlahovic, Milik

