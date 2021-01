Video/ Juventus Bologna (risultato 2-0): gol e highlights, Pirlo ritrova continuità

VIDEO JUVENTUS BOLOGNA (2-0): I BIANCONERI AVVICINANO LA VETTA

Dopo la vittoria in Supercoppa, la Juventus sorride ancora e rifila un secco 2-0 al Bologna, approfittando dei passi falsi di Milan e Inter. La Juventus inizia il match aggredendo alto il Bologna, dopo 5′ i bianconeri protestano per un intervento in area di Vignato su Cuadrado, ma l’arbitro lascia proseguire. All’8′ risponde il Bologna con una gran botta di Orsolini di sinistro che finisce di poco a lato, quindi al 14′ il primo ammonito della partita è Vignato per un fallo su Bentancur. Al quarto d’ora i bianconeri passano: Arthur Melo cerca la conclusione dalla distanza e una deviazione di Schouten mette fuori causa Skorupski, concretizzando il vantaggio juventino. I bianconeri mancano in due occasioni l’opportunità di passare sul doppio vantaggio: al 28′ Skorupski respinge una potente conclusione di Cristiano Ronaldo, irrompe Bernardeschi che da due passi, con lo specchio della porta spalancato, calcia fuori. Al 32′ manca una ghiotta occasione anche Cuadrado, che parte palla al piede ma non si avvede di Ronaldo libero, calciando di poco a lato sul primo palo. Anche il Bologna però ha un’ottima chance per il pari, al 40′ Soriano prova a piazzare il pallone di destro dal limite, mancando la porta di pochi centimetri.

VIDEO JUVENTUS BOLOGNA: IL SECONDO TEMPO

Per il video di Juventus Bologna, andiamo adesso a vedere quello che accade nel secondo tempo all’Allianz Stadium. All’inizio della ripresa la Juventus rischia l’autorete con Cuadrado, quindi al 4′ Barrow impegna severamente Szczesny. Al 7′ viene ammonito Arthur per un fallo ai danni di Schouten, quindi all’11’ ottima risposta del portiere polacco dei bianconeri in tuffo su una conclusione di Orsolini. Al 14′ Sansone ci prova di sinistro, la Juventus si scuote subito dopo con Cuadrado che salva su Skorupski. Al 26′ arriva il raddoppio bianconero: sugli sviluppi di un calcio d’angolo sponda di Bonucci per l’inserimento in area di Weston McKennie, che sigla il 2-0 con cui si chiude il match, con Skorupski che evita il tris parando su Rabiot e Cristiano Ronaldo.

VIDEO JUVENTUS BOLOGNA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Per Andrea Pirlo una vittoria che non deve far dimenticare alla Juventus la voglia di migliorare ancora. “Volevamo dare sin da subito un’impronta aggressiva alla gara, bisognava essere propositivi dal primo minuto. Peccato non aver chiuso la partita nel primo tempo considerate tutte le occasioni avute davanti al portiere. Bisogna fare gol quando ti capitano occasioni in superiorità numerica. Bisogna essere più freddi e più lucidi nella ricerca dell’ultimo passaggio perché quando non chiudi le partite rimangono sempre in bilico. Pian piano stiamo recuperando tutti i giocatori per avere maggiori rotazioni e far rifiatare quelli che stanno tirando la carretta da inizio campionato. È importante non prender gol per aumentare l’autostima perché ti dà grande forza. La coppia Ronaldo-Kulusevski si trova bene, sono giocatori che non sono prime punte ma sono bravi sia a venire incontro che ad attaccare la profondità. Il campionato è aperto a tante squadre, lo sapevamo. Ci sono tante squadre forti e giocando ogni tre giorni non è facile essere sempre lucidi. Noi possiamo migliorare tanto, abbiamo giocatori che hanno giocato poco per via dei tanti infortuni però pian piano stiamo trovando la giusta solidità”. Per Sinisa Mihajlovic il Bologna è stato comunque in partita: “La Juve ha vinto meritatamente, è vero che abbiamo preso due gol evitabili ma è anche vero che hann ocreato tante occasioni. Nel primo tempo siamo stati un pi’ timidi, non abbiamo osato abbastanza. Nel secondo tempo siamo aprite ben, abbuiammo avuto diverse occasioni per pareggiare e purtroppo nel momento migliore loro hanno fatto gol e da lì è siate tutto difficile. L’impressione è “bella ma non balla. Loro sono più forti e hanno avuto anche fortuna perché il primo gol era un tiro da 0-0 che si è trasformato in gol. Loro hanno più qualità però io sono contento dell’atteggiamento dei miei ragazzi, ci è mancato solo di crederci un po’ di più quando c’erano della occasioni. Szczesny ha fatto 2-3 parate, la gara è stata combattuta”.