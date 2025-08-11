Video Juventus Borussia Dortmund che racconta la sfida per la formazione di Tudor. Cronaca, tabellino e migliori azioni della partita da poco conclusa.
VIDEO JUVENTUS BORUSSIA DORTMUND: IL TABELLINO
Video Borussia Dortmund Juventus che racconta una sfida fin da subito, molto divertente. I tedeschi cominciano meglio cercando di chiudere i bianconeri nella propria metà campo. Juventus in vantaggio nei primi 15 minuti grazie alla rete di Cambiaso.
L’ex Bologna sfrutta un ottimo cross dalla destra da parte di Kalulu, bucando il portiere avversario con un tiro sotto le gambe.
La formazione bianconera cresce nell’intensità con David che guadagna sempre più calci di punizione. Thuram spreca due grosse occasioni calciando in entrambi i casi fuori. Dopo i 45 minuti risultato è fermo sul 0-1.
Raddoppio Juventus con Yildiz che, con una palla in verticale, serve Cambiaso che spacca la porta con una conclusione mancina da posizione defilatissima.
Grande gol per la Juventus. I cambi di Kovac non hanno l’esito sperato, vince la formazione di Tudor per 1-2 con una grande partita. Nel finale rete dell’attaccante classe 2002 con una grande botta sul primo palo: gol di Beier. Cambiaso decisivo con due reti, una per tempo.