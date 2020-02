Video/ Juventus Brescia (2-0): highlights e gol. Dybala-Cuadrado: Sarri riparte!

Torna a sorridere la Juventus, priva di Cristiano Ronaldo ma comunque capace di battere 2-0 il Brescia e di attendere dunque in piena serenità il big match della serata tra Lazio e Inter, principali antagoniste nella corsa al tricolore. Ma anche in questa occasione – come osserviamo nel video Juventus Brescia – la formazione di Sarri non ha brillato se non a tratti, il Brescia ha giocato un primo tempo molto ordinato, rendendosi pericoloso con una punizione di Balotelli dal limite, procurata da un fallo di Bonucci ammonito nell’occasione. Al 10′ del primo tempo le Rondinelle hanno dovuto sostituire il portiere Alfonso, infortunato, con Andrenacci. La Juventus preme, al 27′ Dybala mette un invitante pallone a centro area, Cuadrado arriva scoordinato alla conclusione e non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. La svolta arriva tra il 33′ e il 37′, con Aye che rimedia due cartellini gialli sempre per falli commessi su Ramsey. Nel secondo caso, oltre al rosso per il giocatore del Brescia, arriva una punizione dal limite che Dybala trasforma sbloccando il risultato.

IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo il Brescia fatica a ripartire in superiorità numerica e la Juventus, pur senza alzare di molto i ritmi, cerca il raddoppio: Sabelli salva sulla linea su una conclusione di Higuain, poi il Brescia ha una chance con Bjarnason che calcia fuori da buona posizione. Pjanic, appena entrato, va ko per un problema muscolare, sostituito da Matuidi che alla mezz’ora inventa l’assist di tacco per Cuadrado che da due passi non manca il 2-0. Nel finale standing ovation per il rientrante Chiellini a sei mesi dall’infortunio, poi due legni colpiti dai bianconeri con Bentancur e Dybala, ma il doppio vantaggio può bastare a Sarri per dare un calcio alla crisi.

